Turistička sezona već je naveliko počela. No, unatoč činjenici da je turizam jedna od glavnih gospodarskih grana upravo iz tog sektora stiže poziv upomoć iako bi stvar, tvrde neki, mogla biti riješena izmjenom samo jednog pravilnika. Detalje donosi Poziv Domagoja Mikića.

Iznajmljivanje kaića, odnosno brodova do pet metara dužine tradicija je u gotovo svakom obalnom gradu od Istre pa do samog juga Dalmacije.

Pobuna na Jadranu

Zašto problem kaića od šest do 10 konjskih snaga zapinje u raljama hrvatske birokracije te prijeti li zbog toga krah jedne turističke grane, istražila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

''Osim Hrvatske i Portugala sve druge zemlje u Europskoj uniji ne trebaju dozvolu do 15 i 20 konja što znači da turist kad dođe ovdje, mora ići u Kapetaniju ili u neku drugu instituciju polagati za dozvolu što je ljeti nemoguće'', upozorio je jedan od iznajmljivača brodova na Hvaru Ljudevit Karković.

Mali brodari na rubu propasti

Nema mogućnosti on-line polaganja, ali ni prilike da im se izdaju jednodnevne dozvole. Priča je ista duž cijele obale. Iznajmljivači kažu da je za njih to apsurdna situacija. Iluzorno je, kažu, očekivati da će turist potrošiti dane godišnjeg odmora kako bi dobio dozvolu radi jednodnevnog izleta barkom.

''Uništava se, tako reći, jedan mali biznis, i od tih pasara živi mnogo ljudi, moja djeca, i žena, hvala Bogu, i uskraćeni smo'', smatra Karković.

Već dvije godine čekaju rješenje problema

Leđa Hvaranima drži i prvi čovjek Grada Rikardo Novak, koji apelira na resorno Ministarstvo i nadležne institucije da se usklade s,kako tvrdi, europskim standardima: ''Rekli smo da je to više od 50-ak obitelji, oko 400 brodova, rade to vrlo uredno i moram napomenuti da se nikada, ali baš nikada, nije dogodila nikakva nesreća da se netko ozlijedio.''



U Pravilniku, koji doduše još nije do kraja amenovan, u istoj su kategoriji i kaić i jet-ski. U tome i jest problem, smatraju iznajmljivači jer pasare idu pet milja, a jet-ski ipak 50.

Pozivaju Ministarstvo da te dvije stvari odvoji i čine to već oko dvije godine, a toliko i čekaju na sastanak. U međuvremenu, još im je jedna turistička sezona pokucala na vrata.

''Nije došlo do izmjene pravila''

Gdje zapinje s izmjenom pravilnika i kako riješiti ovaj problem, reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je s ravnateljem Uprave za sigurnost plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Sinišom Orlovićem.



''Nije došlo do nikakve promjene u pravilima. Iznajmljivači mogu iznajmljivati svoje kaiće po istim pravilima kako su ih iznajmljivali i prošlih godina. Europski standardi ne postoje, svaka zemlja zasebno određuje koji uvjeti plovidbe će biti u njezinim unutarnjim morskim vodama teritorijalnog mora'', upozorio je Orlović.

''Kompletna istočna obala Jadrana ima iste propise''

Dodao je i da većina zemalja ima ograničenja: ''Kompletna istočna obala Jadrana ima iste propise.''

Potvrdio je da su krenuli u izmjene pravilnika i istaknuo da razgovaraju s mnogim sudionicima u nautičkom turizmu: ''Kod nekih postrožujemo pravila, kod nekih popuštamo.''

U savjetovanju su, kaže, dobili dijametralno suprotna mišljenja, a nakon što je zaustavljeno postavljaju se i druga pitanja poput onih koje su opcije (za)sad moguće – primjerice jednodnevne dozvole.



''Sve je opcija, ali trenutno naše opterećenje u akvatoriju koje imamo – u srpnju i kolovozu - iznosi više od 150.000 plovila'', upozorio je Orlović naglasivši važnost sigurnosti plovidbe.

Sigurnost plovidbe, a do dozvole se može bez da je netko m od mora vidio?

No, nije lako pojmiti pozivanje na sigurnost kad se dozvola za upravljanje brodom može dobiti, primjerice u Sisku, a da onaj koji polaže ispit m od mora nije vidio.



''Vi možete otići u Sisak. Hoćete li položiti ili nećete, to ne znam. Trenutno nema prakse. Taj dio ćemo isto mijenjati. Međutim, trenutno je situacija na moru takva da bi ovo bilo previše. Nije istina da s ovom vrstom iznajmljivača nemamo problema. Imali smo situaciju kada bi takvi turisti dolazili u velike luke pa se naslikavali s kruzerima'', kazao je Orlović.

