Reporter Dnevnika NoveTV Ivan Čorkalo je provjerio tko, kada i kako može dobiti dozvolu za upravljanje brodom.

Manje onečišćenje mora bit će, po svemu sudeći, jedina posljedica havarije u zapadnoj luci u noći sa subote na nedjelju. Točan uzrok nesreće tek će se utvrditi.

"Po ovim što smo mi provjerili brod je imao tehničke dokumentacije ispravnosti - brod je bio ispravan", rekao je za Dnevnik Nove TV zapovjednik Lučke kapetanije Split Željko Kuštera.

Za kontrolu sigurnosti, uz pomorsku policiju, zadužena je kapetanija. "Svaki dan radimo kontrole po moru. Ne morate nužno bit po moru, možete i s kraja provjeriti je li netko ukrcao više putnika, je li brod ispravan, imamo tehničke preglede", pojašnjava Kuštera.



No u praksi, govore nam ljudi s iskustvom, to se i ne provodi. "More je veliko i ne mogu sve iskontrolirat. Kako to poboljšat? To bi trebalo još 50 brodova kapetanije, ali to je nemoguće plaćati, gorivo servise", napominje sudski vještak za pomorstvo Ante Puljić.



Upravljati može svatko tko je položio tečaj u lučkoj kapetaniji. Trenutno se radi na pravilniku koji bi postrožio dio praktičnog osposobljavanja.

"Radna grupa postoji i mi imamo dosta iskustva i vodi se briga. Meni bi bilo jednostavnije da ljudi shvate da moraju planirati plovidbu, a mene je najviše strah umora jer ljudi rade svaki dan. To je, uz ljudski faktor, najveći uzročnik nesreća", upozorava Kuštera.



Prekaljeni pomorci kažu da nijedna simulirana situacija ne može nadomjestiti najvažniju stvar - iskustvo. Ali uvijek valja imati na umu da je more je nepredvidivo i da opreza nikad dosta, podsjeća reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo.

Više o sigurnosti na moru pogledajte u priloženom videu.

