Upravo u tom prostoru između funkcionalnosti i užitka svoje mjesto pronalazi BaB Fighter R5R5060T, oglašen na platformi Bijelo Jaje. Konfiguracija koja ne pokušava impresionirati brojkama, nego iskustvom korištenja.

Na prvi pogled riječ je o moderno složenom desktop računalu koje bez problema odgovara zahtjevima današnjih korisnika. Srce sustava čini nova generacija AMD Ryzen 5 procesora, koji sa svojih šest jezgri osigurava dovoljno snage za sve: od svakodnevnog rada i velikog broja otvorenih aplikacija, do ozbiljnijih zadataka poput obrade videa ili igranja aktualnih naslova.

Kad jedno računalo radi sve: Upoznajte pouzdanog partnera za posao i gaming Foto: BITS AND BYTES d.o.o.

Sve to odvija se tiho i stabilno zahvaljujući vodenom hlađenju, što je detalj koji se često cijeni tek nakon duljeg korištenja.

Računalo koje se lako uklapa u radni dan, ali i u slobodno vrijeme

Multitasking je područje na kojem ovo računalo pokazuje svoju praktičnu stranu. 32 GB DDR5 memorije omogućuje bezbrižno prebacivanje između zadataka, dok brzi NVMe SSD od 1 TB osigurava da se sustav podiže u nekoliko sekundi, a aplikacije i igre učitavaju gotovo trenutno.

To su one sitnice koje se možda ne primijete prvi dan, ali s vremenom postanu standard ispod kojeg se više ne želi ići.

Za večernje sate i malo „me time“ trenutaka zadužena je nova NVIDIA RTX grafička kartica s 16 GB memorije, koja omogućuje glatko igranje u visokim postavkama, ali i ugodan rad u kreativnim alatima. Bilo da je riječ o gamingu, 3D renderiranju ili jednostavno uživanju u vizualno bogatom sadržaju, performanse ostaju stabilne i pouzdane.

Jedno računalo za više uloga

Dizajnerski, računalo ne pokušava biti u središtu pažnje, ali se lako uklapa u moderan radni ili gaming kutak. Kućište s diskretnim ARGB osvjetljenjem i dobrim protokom zraka daje dozu karaktera, dok kvalitetno napajanje osigurava dugoročnu pouzdanost sustava.

Dodatan plus je unaprijed instalirani Windows 11 Pro, što znači da je računalo spremno za rad odmah nakon uključivanja, bez dodatnih instalacija i podešavanja.

Zanimljivo je i to što je ova konfiguracija dostupna po akcijskoj cijeni do kraja mjeseca, što je čini privlačnom opcijom za one koji su ionako razmišljali o nadogradnji ili prelasku na snažniji sustav. No čak i bez tog konteksta, Fighter R5R5060T ostavlja dojam računala koje je složeno s idejom dugoročnog korištenja. Za posao, zabavu i sve ono između.

Više detalja i fotografija možete pronaći na platformi Bijelo Jaje.