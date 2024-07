Stručnjak za Dnevnik Nove TV upozorio da ne vidi svijetlu budućnost za Ameriku

U Dnevniku Nove TV je gostovao Zoran Kurelić, profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu te je razgovarao o atentatu na Donalda Trumpa i izborima u SAD-u.

Kurelić izjavljuje da je iznenađen atentatom te smatra da ga nitko nije očekivao, ali nasiljem nije iznenađen uzimajući u obzir dinamičnost kampanja i političkog života u SAD-u.

Pročitajte i ovo sklopljeno 710 životnih partnerstava Bauk proglašen Prideovim životnim partnerom desetljeća: "Istospolne zajednice u gotovo svemu su sada izjednačene..."

Smatra da je i dalje nemoguće predvidjeti ishode izbora, prvobitno zato što je izvjesno hoće li Joe Biden zaista ostati kandidat za Demokratsku stranku, a ako ostane, Kurelić je uvjeren u Trumpovu pobjedu.

Naglašava da se retorika kratkoročno umirila te je to vidljivo u smirujućim govorima koje je održao Biden i kojeg najavljuje Trump za četvrtak.

Na pitanje o Bidenovoj ostavci, Kurelić je odgovorio: "Kako stvari za sada stoje on neće sam odustati. Postoje možda tehnike da ga prisile da odustane, ali ako on ne odustane sam, onda nemaju nikakav manevarski prostor. Sama Demokratska stranka nema tehniku da ga makne ako on ne ode sam".

Pročitajte i ovo Objavio AZTN Drastičan pad prodaje novina: Objavljena lista najčitanijih dnevnika i tjednika, jeste li iznenađeni?

Izjavljuje da su pred Amerikom dvije konvencije, od kojih će prva proći fenomenalno, ali da ne zna što će biti s Bidenom na drugoj.

Kurelić naglašava da ne vidi ništa lijepo za Ameriku u budućnosti. "Nitko nema povjerenja niti u pravne niti u političke institucije", rekao je. Više pogledajte u videu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.