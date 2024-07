Svaki treći birač smatra da treba izaći iz utrke, ali Joe Biden poslao jasnu poruku

Američki predsjednik Joe Biden rekao je u ponedjeljak da će ostati kandidat Demokratske stranke na predsjedničkim izborima 5. studenog, rekavši da je uvjeren da to prosječni birači još uvijek žele.

"Nikamo ne idem", rekao je Biden za televiziju MSNBC nakon što se telefonom javio u program emisije Morning Joe. Pozvao je sve koji žele da se makne da ga izazovu na konvenciji demokrata u kolovozu.

Intervju predstavlja još jedan Bidenov pokušaj da se oporavi od lošeg nastupa na debati 27. lipnja protiv republikanca Donalda Trumpa, nakon kojeg su u pitanje dovedene njegove mentalne sposobnosti.

Biden je izrazio frustraciju onime što je nazvao naporima elita da ga izguraju iz predsjedničke utrke protiv Trumpa kojeg je porazio 2020.

Kada je suvoditelj emisije Mika Brzezinski nabrojio veće medijske organizacije i stručnjake koji su ga pozvali da uzmakne, Biden je rekao: "Nije me briga što ta velika imena misle".

"Poanta je da ne idem nikamo. Ne idem nikamo. Ne bih se kandidirao da ne apsolutno ne vjerujem da sam najbolji kandidat koji može pobijediti Donalda Trumpa 2024.", istaknuo je.

Sve veći broj demokratskih zastupnika u Kongresu izražava zabrinutost da bi niska potpora koju Biden uživa u javnosti kao i nesigurnost zbog njegove dobi mogle naškoditi stranci u 20-ak najkompetitivnijih utrka za mandate u Zastupničkom domu. Potpredsjednica Kamala Harris smatra se najvjerojatnijom nasljednicom u slučaju da Biden odstupi.

Anketa Reuters/Ipsosa je prošlog tjedna pokazala da svaki treći birač demokrata vjeruje da bi Biden trebao izaći iz utrke, a 59 posto ispitanika iz predsjednikove stranke je reklo da je prestar da bi vodio vladu.

Biden je u pismu demokratima rekao da je svjestan njihovih zabrinutosti, no da je sada vrijeme za zbijanje redova. "Pitanje o tome kako ići naprijed sada već kruži tjedan dana. Vrijeme je da to završi. Imamo jedan posao. To je da pobijedimo Donalda Trumpa", napisao je Biden stranačkim kolegama.