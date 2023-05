Jubilarno, deseto izdanje humanitarne utrke Wings for Life World Run održat će se ove nedjelje u Zadru.

Prve nedjelje u svibnju održat će se jubilarno, deseto izdanje globalne utrke Wings for Life World Run. Ovom utrkom svijet će se ponovo ujediniti s istim ciljem – trčanje za one koji to ne mogu. Cilj utrke je pronaći lijek za ozljede leđne moždine, a utrka će započeti 7. svibnja u 13 sati u Zadru. Prijenos uživo možete pratiti na kanalu Nove TV i na portalu DNEVNIK.hr.

Pogledajte što o svemu kažu ovogodišnji voditelji Mia Kovačić i Vlado Boban.

Kako se pripremate za voditeljski nastup uživo te kako se nosite s izazovima koji dolaze s vođenjem emisije uživo?

VLADO: Većinu toga pripremi urednica Ivana Ivančić, tako da je priprema poprilično ležerna. Nema klasičnog novinarskog stresa, možda se pojavi jutro prije emisije uživo. Ovo je projekt u kojem uživamo tako da je to izazov koji rado prihvaćamo.

Jubilarno izdanje utrke Wings for life: Jedan od sudionika ima čak 91 godinu i za one koji ne mogu trči već treći put

MIA: Pripremanje za utrku Wings for Life je u tijeku, dakle skupljaju se podaci, malo se prisjećamo dosadašnjih utrka, zovu se sugovornici, a većinu emisije zapravo uvijek pripremi urednica Ivana i onda nekako se to sve sklopi u jednu cjelinu u nedjelju kada ide program uživo. Sve skupa je izazov, ali naravno pozitivna trema na dan utrke, kada se upali crvena lampica na kameri i kad Boban i ja moramo pozdraviti gledatelje, uvesti ih u tu atmosferu i dati sve od sebe da budemo prisutni i simpatični, da imamo puno podataka, ali nekako da smo ipak mi ti koji nismo u prvom planu nego svi ti ljudi i općenito cijeli cilj utrke.

Kakva su vam iskustva s dosadašnjih utrka?

VLADO: Iskustva su mi stvarno fenomenalna. Do prošle godine sam WFL pratio iz komentatorske kabine tako da bi komentirao utrku po 6 sati. No, prošle godine sam gledao uživo i upijao energiju. Ima nevjerojatnih ljudi i sportaša. Žao mi je što uvijek radim pa ne mogu istrčat koji metar. Dva.

MIA: Dosadašnja iskustva su uvijek fenomenalna, uvijek budeš ponesen tom atmosferom, i doista, kada ti ljudi startaju, imaš osjećaj da trčiš s njima i stvarno stoji da ti uvijek dođe da potrčiš koji metar, ali naravno ne možeš jer imaš posao, ali stvarno se nadam da ćemo jednom i Boban i ja potrčati i sudjelovati na licu mjesta među trkačima u Wings for Life-u.

Kakva atmosfera vlada u Zadru za vrijeme utrke?

VLADO: Uvijek je odlično, čak i kada bi bilo kiše vlada pozitiva. Mislim da je naša utrka i ruta na kojoj se trči jedna od najatraktivnijih zato se rasproda mjesecima unaprijed.

Wings for Life World Run u Zadru: 5000 trkača ujedinjeni u jednom cilju - trčati za one koji to ne mogu

MIA: Atmosfera je genijalna, ali naravno i radna. Uvijek dođemo dan ranije i uvjerimo i sebe i druge da je sve spremno za emitiranje i s tom sigurnošću krećemo u nedjeljni live. Prisutna je tolika pozitiva, divljenje prema ljudima koji sudjeluju u utrci, čuješ toliko inspirativnih priča da svaki put budeš zahvalan, ne samo na životu, nego i na zdravlju i želiš da se nađe taj lijek za ozlijede leđne moždine.

Što sve gledatelji mogu očekivati u emisiji Wings for Life za Novoj TV?

VLADO: Mogu očekivati edukativne i raznovrsne priče o natjecateljima, dinamičnu emisiju s puno sugovornika na licu mjesta i nadamo se nenametljive i zanimljive voditelje.

MIA: Gledatelji kao i svake godine mogu očekivati sve ovo što je Vlado nabrojao, dapače cijeli tim se trudi da je ta emisija kratka, slatka, bombastična i da pokažemo na najbolji mogući način tu atmosferu i da doista budemo i Vlado i ja jedan produžetak cijele te produkcije. Uvijek sam zahvalna kada iznova iz godine u godinu sudjelujem u ovakvim značajnim i važnim projektima.

Za kraj, nadam se da će svi ljudi pratiti utrku i naše sugovornike te zajedno osjećati jedan ponos da stvarno skupa možemo sve.