Uz drveće i more za 10 dana trčat će se na 10. jubilarnom izdanju utrke Wings for life u Zadru. Očekuje se nekoliko tisuća trkača i turista koji će trčati za one koji ne mogu. Studenti i volonteri se već pripremaju.

"Nemojte se uopće obazirati na rezultat, znate zašto trčite. Utrka je humanitarne svrhe i trčimo za one koji ne mogu", kažu studenti s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Puna dva autobusa, točnije njih 116, odlazi u Zadar na utrku Wings for life dati sve od sebe.

Veliki uzor može im biti i 91-godišnji Roko Andabaka koji je trčao već tri puta. A za sve njih brinut će volonteri. Do sada ih se prijavilo njih 600. No mjesta za prijavu još uvijek ima.

Wings for Life World Run u Zadru: 5000 trkača ujedinjeni u jednom cilju - trčati za one koji to ne mogu

Utrka Wings for life vratila se u Zadar, svake godine stepenicu bliže ka cilju: "Želimo uživati sve ostale pogodnosti koje uživaju i ljudi koji hodaju"

