U Hrvatskoj se događa ono što je Njemačka prolazila prije 30 i 40 godina: "Nema više - ako nećeš ti, ima tko hoće"

U sektoru građevine iz Hrvatske je otišlo čak 60 tisuća ljudi, a istovremeno je došlo 80 tisuća stranih radnika. Dakle, Hrvatska ima 20 tisuća radnika više u građevini, no nedostaje kvalificirane radne snage.

"Ne bih rekao da je građevina na koljenima, unatoč izazovnoj situaciji s radnom snagom. Zapravo bih rekao da je ovo najpovoljnije razdoblje za građevinu još od 2007. godine. Pritom mislim na količinu i veličinu projekata te na mogućnosti ugovaranja značajnih poslova. Trenutno se projekti odvijaju na više fronti, što je odlično za sektor jer mu osigurava diversifikaciju i veću stabilnost. Mnogo je aktivnosti na obnovi i sanaciji, posebno u Zagrebu, Petrinji i Sisku zbog potresa, a raste i broj energetskih obnova financiranih iz EU fondova. Također, puno se ulaže u infrastrukturu, a unatoč višim cijenama prodajnih kvadrata, stanogradnja je i dalje aktivna. U razdoblju od siječnja do kraja lipnja ove godine izdano je 2,9 posto više građevinskih dozvola u usporedbi s istim razdobljem lani. Rast je minimalan, ali s obzirom na okolnosti, značajan", pojašnjava Saša Perko, inženjer građevine te direktor u DOMinvest grupi.

Saša Perko (Foto: DOMinvest)

Dodaje kako nedostatak kvalitetne radne snage predstavlja najveći izazov za sve građevinske kompanije, a Hrvatska prolazi tranziciju sličnu onoj kroz koju je Njemačka prošla 80-ih i 90-ih godina, kada su brojni Hrvati odlazili na rad u tu zemlju, kao što danas strani radnici dolaze k nama.

Perko ističe kako je ključno raditi na edukaciji i integraciji stranih radnika.

Trenutno je vrijeme kada poslodavci moraju dokazivati da su upravo oni pravo radno mjesto za svakog zaposlenika kako bi ih privukli.

Današnji zaposlenici ne fokusiraju se samo na plaću i financijske uvjete; iako su im oni vrlo važni, oni čine tek 50 posto kriterija koje razmatraju pri zapošljavanju. S dolaskom novih generacija, sve se više stavlja naglasak na razvoj i edukaciju kao ključne kriterije pri odabiru posla. Dugoročno, to je, kaže Perko, izvrsno za održivost industrije.

"Uvjeti koje radnici postavljaju raznoliki su. Oni uglavnom ovise o razini stručne spreme. Radnici na gradilištu obično donose odluke na temelju visine plaće, ali i dodatnih pogodnosti kao što su osiguran smještaj, plaćena prehrana, pokriveni troškovi prijevoza, riješene radne dozvole, plaćeni godišnji odmor i slično. Zaposlenici s višom stručnom spremom, osim financijskih uvjeta, cijene i organizacijsku kulturu, mogućnosti za edukaciju i napredak, fleksibilno radno vrijeme te dodatne pogodnosti poput bonusa, prigodnih nagrada, teambuildinga, službenog vozila, pokrivenih troškova goriva, mobitela i laptopa na korištenje. Oni također procjenjuju koliko im radno okruženje omogućava brzi napredak i kako organizacija može pozitivno utjecati na njihov karijerni razvoj. Naravno, financijski uvjeti igraju značajnu ulogu, a s porastom broja projekata i poslova, raste i potražnja za kvalitetnim radnicima, kojih je ipak ograničen broj", objašnjava Perko.

Udio zaposlenih u građevinarstvu Foto: DOMinvest

Zapravo sve se promijenilo u odnosu na vrijeme kada su poslodavci govorili "ako nećeš ti, ima tko hoće".

"Rekao bih da je jednako teško pronaći radnike u svim područjima. Ako bih ipak morao nešto izdvojiti, onda su to keramičari i instalateri. Ono što je zaista izazovno je pronaći stručnog, radišnog i pouzdanog radnika. Situacija je takva da svaka tvrtka čuva svoje kvalitetne radnike kao kap vode na dlanu jer su im iznimno vrijedni i korisni", ističe direktor iz DOMinvest grupe.

Duljina edukacije novih radnika vrlo je individualna i ovisi o njihovom predznanju, ali i motivaciji. Ako se radi o radnicima bez ikakvog predznanja i iskustva u graditeljstvu, ali s velikom motivacijom za učenje, njihova edukacija traje od godinu do dvije dok ne postanu dovoljno samostalni da im nije potrebno stalno davati upute. No, da bi postali potpuno profitabilni za kompaniju, vjerojatno će im trebati tri do pet godina.

Broj zaposlenih u građevinarstvu Foto: DOMinvest

"Kada govorimo o plaćama građevinskih radnika, rekao bih da se njihove plaće kreću između 1500 i 1800 eura mjesečno. Ako se radi na projektu s kratkim rokovima i potrebom za prekovremenim radom, te se plaće mogu značajno povećati. Građevinski radnici najčešće se plaćaju po satnici. U Zagrebu satnice variraju od oko 7 eura/h za pomoćne radnike do 12 eura/h za visoko kvalificirane radnike koji obavljaju najzahtjevnije i tehnički najkompleksnije poslove. Danas su plaće radnika na gradilištu konačno u skladu s težinom i zahtjevnošću njihovog posla", ističe Saša Perko koji smatra da se težina rada na gradilištu često podcjenjuje.

Za građevinski sektor poražavajući je podatak da je produktivnost u građevinarstvu trenutno na razini iz 1995. godine, dok je, primjerice, u industriji porasla za 80 posto. To je rezultat smjene radne snage u posljednjih desetak godina i vrlo spore prilagodbe napredne tehnologije.

