Otkriveno što se vidi na snimkama na dan ubojstva malene Danke: Jasno je tko je govorio istinu

Istraga o ubojstvu dvogodišnje Danke Ilić privodi se kraju, a stigli su službeno i posljednji rezultati vještačenja nadzornih kamera u Banjskom Polju, gdje je djevojčica nestala, i Boru, gdje je živjela s roditeljima.

Kako doznaje Kurir, rezultati vještačenja tih nadzornih kamera pokazali su tko je prilikom svjedočenja pred nadležnim tužiteljstvom govorio istinu.

"Na snimci ispred vrata kuće Ilićevih vidi se trenutak kad majka Ivana izlazi iz stana i s dvoje djece ulazi u lift zgrade", navodi izvor i dodaje da je sve što su te kamere snimile uspoređeno s izjavama Dankinih roditelja i nisu uočena nikakva odstupanja.

Provedena su i nova vještačenja kamera u Banjskom Polju, na kojima se vide i druga vozila kobnog dana kada je Danka nestala. Sumnja se da su djevojčicu 26. ožujka dvojica radnika Vodovoda udarila službenim automobilom, što su i priznali, kao i to da su je zakopali na deponiju otpada. Tijelo djevojčice još nije pronađeno, a priznanja su u međuvremenu povučena.

"Primijećena su određena vozila na snimkama koje su naknadno skinute s nadzornih kamera u Banjskom Polju. Ipak, daljnjim analizama utvrđeno je da nema nikakvih poklapanja, odnosno ti ljudi koji su viđeni u automobilima u Banjskom Polju nemaju nikakve veze s Dankom Ilić niti s osumnjičenima za njezino ubojstvo. Pretpostavljamo da neće biti nekih dodatnih provjera, pogotovo jer su svi svjedoci koji su se dovodili u moguću vezu s malom Dankom već ispitani", rekao je izvor za Kurir.

Jedine osobe koje se dovode u vezu s nestankom djevojčice i dalje su osumnjičene za ubojstvo, Dejan Dragijević i Srđan Janković, radnici Vodovoda iz Bora. No, istraga još uvijek traje. Njima je istražni zatvor produžen do 26. rujna, a krajnji rok za podizanje optužnice je 4. listopada. Ako ni do tada ne bude podignuta, dvojac će biti slobodan.

