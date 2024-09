Postavljanje hrvatske zastave u Petrinji uzrokovalo problem: "Neobično je ako se to tumači kao provokacija"

Petrinja se obnavlja i gradi punom parom. Središte grada postalo je veliko gradilište. No skele još nisu stigle do brojnih crkvi koje su dio identiteta grada i okolice, počevši od središnje crkve svetog Lovre.



"To je prepoznatljivo lice Petrinje, to se često zaboravlja", rekao je Ivan.



"Iza nas je sveti Lovro, nije se ništa počelo raditi, imamo crkvu Svetog Bartola u Hrastovici - također ništa. Imamo crkvu Svetog Petra u Taborištu, ništa se nije počelo raditi. Imamo ih još od kojih se ni jedna nije počela raditi", rekao je Dinko.



Nije zadovoljan ni sisački biskup Vlado Košić.



"To još nije puni opseg svih stradalih crkvenih objekata. Evo baš sam pitao i ministricu kad će doći na red. Ona je rekla bit će kad bude, tako da...To su isto spomenici kulture. Ljudi mi pišu i javljaju se", rekao je Vlado Košić, biskup sisački.

Ministrica kulture kaže:



"Nama je, vidi se u Petrinji, sva kulturna baština priroritet. Ministarstvo kulture u cijelosti je preuzelo odgovornost, obnovili smo i obnavljamo centar Petrinje, sve svojim snagama i jednako sakralne i civilne objekte, sve posvećeno očuvanju kulturne baštine", rekla je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.



Europskim i državnim novcem obnavljaju se i objekti pravoslavne crkve. Među njima i zgrada crkvene općine na kojoj je postavljanje hrvatske zastave uzrokovalo problem.



Iz srpske pravoslavne crkvene općine potvrdili su nam da su u dva navrata zatražili skidanje hrvatske zastave, a razlog za to je, kažu, bio samo jedan, što ih o postavljanju nitko nije obavijestio.



Da ih se pitalo tvrde da ne bi imali ništa protiv. Glas o tome stigao je i do biskupa Košića, koji smatra da običaj nikome ne smije smetati.



"To mislim da je ipak neobično, pogotovo ako se tumači kao provokacija. Ja sam to tako čuo da su neki skidali jer su rekli da je njima to provokacija. Mislim u Hrvatskoj da se drži da je to provokacija. To je neki običaj, ja se sjećam dok sam bio u Hrastovici, kad smo krov obnavljali kad se rogovi stave, stavi se i barjak. A sad dal' je to nekom draže staviti ili ne staviti... Nek se samo obnavlja", smatra biskup mons.Vlado Košić.



A na red za obnovu će valjda uskoro i crkve.

