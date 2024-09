Građane njemačkog grada Dresdena oko tri ujutro u noći s utorka na srijedu probudio je zaglušujući prasak. Usred noći srušio se most Carola na rijeci Elbi.

Dijelovi mosta koji povezuju povijesni stari grad s novim pali su u rijeku, a ostali dijelovi u opasnosti su od urušavanja, obavijestila je njemačka policija.

The state of many cities in Germany.

A symbolic image of the ailing state of our country:

In Dresden, the Carola Bridge collapsed early Wednesday morning, and the Elbe completely collapsed.

According to the fire department, a gap had formed at the bridgehead on the Old Town… pic.twitter.com/QMsXboeXXQ