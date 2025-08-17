Jeste li znali? Zbog klimatskih promjena stotine vulkana bi moglo postati aktivno

Mogu li klimatske promjene izazvati vulkanske erupcije? Odgovor stiže iz Čilea. Potvrđuje ga nova znanstvena studija ledenjaka u čileanskim Andama.

Istraživači sa Sveučilišta Wisconsin-Madison otkrili su da povlačenje ledenjaka smanjuje pritisak na Zemljinu koru.

Ona se tada uzdiže, a plinovi u magmi ispod nje se šire, a to može potaknuti erupciju.

Sličan proces već je viđen na Islandu. No sada prijeti i Antarktici, gdje stotine uspavanih subglacijalnih vulkana mogu postati aktivni.

Promjene u magmi traju stoljećima, ali geološki odgovor može biti iznenađujuće brz. Povratno, višestruke erupcije oslobađaju stakleničke plinove što dodatno pogoršava klimatske promjene.