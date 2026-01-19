VIDEO Putin se skinuo u gaćice i zaronio u ledenu vodu, video se munjevito proširio

Vladimir Putin tradicionalno se okupao u ledenoj vodi povodom pravoslavnog praznika Bogojavljenje.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je ruski predsjednik obavio tradicionalno kupanje povodom pravoslavnog blagdana. "Vladimir Putin se, kao i svake godine, tradicionalno okupao. Bogojavljenje je za njega, kao i za sve pravoslavce koji rade u Kremlju, veliki praznik. Taj obred mnogi poštuju", kazao je Peskov.

Na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama vidi se Putin koji u kupaćim gaćicama tri puta uranja u vodu te se između svakog zaranjanja prekriži. Nakon toga brzo izlazi iz vode i završava obred.

Tradicionalno kupanje u hladnoj vodi povodom Bogojavljenja odradio je i predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko. Za razliku od Putina, Lukašenko nije ušao u ledenu vodu samo u kupaćim gaćicama, već je bio u bijeloj dugoj haljini.