Osim postupnog zagrijavanja oceana, zakiseljavanja, gubitak kisika i porasta razine mora, ljudske aktivnosti klimatske promjene su uzrokovale i brzi porast učestalosti i intenziteta toplinskih valova u moru koji su se u posljednjih 20 godina globalno udvostručili u učestalosti i postali dugotrajniji, intenzivniji i prostraniji.

Posebno se to odnosi na Sredozemno more gdje su toplinski valovi zahvatili niz morskih staništa duž tisuća kilometara obale i to od površine do 45 metara dubine i tako postali tihi ubojica za sedam do10 posto svih poznatih morskih vrsta, uključujući i endeme.

