Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?

Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u Hrvatskoj uređeno je Zakonom o tržištu rada, a pravo se može ostvariti samo uz ispunjavanje jasno propisanih uvjeta.

Prvi među njima odnosi se na staž: nezaposlena osoba mora imati najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca, dok je za osobe mlađe od 30 godina dovoljan najmanje šestomjesečni rad u istom razdoblju.

U obzir ulaze svi oblici rada koji se priznaju kao staž, uključujući ugovore o radu i obavljanje registrirane samostalne djelatnosti.

Drugi važan uvjet jest način prestanka radnog odnosa. Kako bi osoba imala pravo na naknadu, radni odnos ne smije prestati njezinom krivnjom ili voljom. To znači da radnik nema pravo na naknadu ako sam da otkaz ili ako je otkaz dobio zbog kršenja radnih obveza. S druge strane, pravo postoji u slučajevima isteka ugovora na određeno, poslovno uvjetovanog otkaza, stečaja poslodavca ili drugih okolnosti koje nisu rezultat radnikove odgovornosti. Kod prestanka obavljanja samostalne djelatnosti također mora postojati opravdani razlog, primjerice zdravstvene poteškoće ili ekonomska neodrživost poslovanja.

Treći uvjet odnosi se na rok: osoba se mora prijaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa ili prestanka obavljanja djelatnosti. Isti rok vrijedi i za slučajeve u kojima je radni odnos završio tijekom bolovanja ili rodiljnog dopusta, tada se prijava podnosi u roku od 30 dana od prestanka privremene nesposobnosti za rad ili završetka dopusta. Propuštanje roka znači automatski gubitak prava.

Trajanje i visina naknade ovise o ukupnom radnom stažu i prethodnoj plaći. Pravo može trajati od najmanje 90 dana do najviše 450 dana, a iznimno i duže za dugogodišnje osiguranike.

Ako podnosite zahtjev za novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa, visina novčane naknade ovisi o plaći koju ste ostvarili prije prestanka radnog odnosa jer osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek bruto plaće ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, odnosno službe.

Ako podnosite zahtjev za novčanu naknadu nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, osnovicu za naknadu čini prosjek osnovice na koju su obračunani i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavljanja samostalne djelatnosti. Pod tromjesečnim razdobljem misli se na razdoblje od tri cijela kalendarska mjeseca u kontinuitetu. Također, tromjesečnim razdobljem smatra se i razdoblje u kojem postoji prekid kontinuiteta na dane vikenda i blagdana.

Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 60 posto, za razdoblje od 91. do 180. dana korištenja iznosi 35 posto, a za preostalo vrijeme korištenja 30 posto od utvrđene osnovice.

Propisan je najniži i najviši iznos novčane naknade. Najviši iznos novčane naknade ovisi o prosječnoj plaći isplaćenoj po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodnoj godini, tako da iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70 posto, a za razdoblje korištenja od 91. do 180. dana 40 %, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 35 % iznosa te plaće.

Trenutačno je najviši iznos novčane naknade 922,60 eura mjesečno za prvih 90 dana korištenja, odnosno 527,20 eura mjesečno za razdoblje od 91. do 180. dana korištenja te 461,30 eura za preostalo vrijeme korištenja.

Najniži iznos novčane naknade ovisi o minimalnoj plaći u Republici Hrvatskoj umanjenoj za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 800,75 eura te, ako ste radili u punom radnom vremenu, novčana naknada ne može biti niža od 50 % iznosa te plaće, odnosno niža od 400,38 eura.

Sustav novčane naknade za nezaposlene zamišljen je kao privremena financijska potpora osobama koje su ostale bez posla ne svojom krivnjom, pod uvjetom da se pravovremeno prijave i ispune sve zakonom propisane kriterije.