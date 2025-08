U Vukovaru su se danas okupili zaljubljenici u automobile iz cijele Europe. Neobičan i nesvakidašnji je to susret jer su u prvom planu decibeli. Natjecalo se koji će automobil proizvesti veću buku. I to u dvije kategorije - "turiranjem" ili pojačavanjem glazbe.

"Većinom je to natjecanje, ali nije natjecanje. To je ljubav, strast i hobi, ali skupi hobi koji mi volimo i idemo do kraja s time", rekao je Ivan Blažević, predsjednik Auto kluba Vukovar.

No na prometnicama je danas ipak sve tiše. Tržište su preplavili električni automobili, ali ovi će se vozači prilagoditi i na tu novinu.

"Pa vidite, ako stave neku lijepu felgu i neku lijepu naljepnicu i oni su dobrodošli, mada mi više volimo da se to čuje i da se zna", dodao je Blažević.

Možda će danas sudionici pretjerati s bukom, ali, govore, neće pretjerati s brzinom na cesti.

"Sigurnost je uvijek na prvom mjestu. Ovo je strast, ovo nije divljanje. Ovo je ljubav prema automobilima", rekao je Blažević.

