Građani su oko ove teme podijeljeni i dok nekima ne smeta dodatni trošak ako im se sviđa kafić i usluga, drugi smatraju da ovakvo nešto nije fer.

U jednom kafiću u Zagrebu dodatno se naplaćuje sjedenje pod grijalicama. Kava s grijalicom 14 kuna, a bez 12.

"Smatram da su grijalice vani luksuz, po zimi. Mi imamo dovoljno unutrašnjeg prostora, ako netko stvarno želi biti vani na friškom zraku, mi ćemo njemu upaliti grijalice, ali taj dio troška jednostavno moramo prenijeti krajnjem korisniku", rekao je Ivan Orešković, vlasnik ugostiteljskog objekta koji se na ovaj potez odlučio zbog trostruko većih računa za struju, koji su narasli 200 posto. Jedan kilovat lani je plaćao 55 lipa, a ove godine jednu kunu i 65 lipa, piše RTL.

Vani se sjedi 30 minuta u prosjeku, mi smo do sada preuzimali taj trošak na sebe. Svaka grijalica po satu troši otprilike 2 kilovata, to bi bilo 2 puta 1,6 što je 3,2 kune – mi smo to prije plaćali jednu kunu. Mi smo tu razliku prebacili na goste, a osnovni dio troška zadržavamo na sebi", pojašnjava vlasnik.

" Što se tiče samih iznosa – hoće li to biti 2 kune, 5 kuna ili možda 50 lipa, to definitivno ovisi o odluci poduzetnika koji organizira posao u ovom trenutku. Jednako tako sam siguran da poduzetnici vode računa o iznosima koje naši građani mogu platiti", rekao je Ivan Tadić, tajnik Udruženja ugostitelja Zagreb.