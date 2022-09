Ovaj tjedan Vlada će predstaviti paket mjera za pomoć građanima. Jutros su trajali sastanci u Vladi, popodne u HDZ-u na stranačkim tijelima. Dnevnik Nove TV doznaje kako će Vlada kod računa za struju pomoći svakom kućanstvu, ali ide se dodatno i sa socijalnim paketima. Više donosi reporterka Sabina Tandara Knezović.

Moćan paket mjera još nije gotov. Ali, ono što doznaje Dnevnik Nove TV jest da će Vlada kod računa za struju pomoći svakom kućanstvu. Ići će se dodatno i sa socijalnim paketima.

Potpredsjednik Vlade Oleg Butković o svemu šturo. "Idemo široko, idemo sveobuhvatno." Kaže da su mjere sveobuhvatne i da uključuju sve. I struju i plin. "Svi oni kojima je potrebna pomoć i kojima treba olakšati da svladaju ovu gospodarsku krizu."



Škole će, kao i bolnice, vrtići i javne ustanove struju plaćati kao kućanstva. Nadaju se pomoći i oko cijene grijanja. Radovan Fuchs, ministar obrazovanja, kaže: "Možda je s plinom nešto kompliciranija situacija pa zahtijeva nešto osjetljiviji pristup ali nitko neće ostati u hladnim prostorijama." Na pitanje hoće li škole koje koriste više plina biti u nepovoljnijem položaju, odgovara: "Ne mogu biti jer bi onda i učenici bili u nepovoljnijem položaju."

Damir Dekanić, vukovarsko-srijemski župan (HDZ), kaže: "Županija ima određene rezerve da uskoči tamo gdje bude trebalo ali to bi bilo vrlo kratkotrajno nemamo kondicije da to ide kroz duže vrijeme. I mora biti riješeno na strateški način." Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava pak ističe: "Sada reagirati na strateški način je kasno. Požar je tu pred vratima."



Požar pred zagrebačkim školama gasi Grad. Neće dozvoliti, tvrdi gradonačelnik Tomislav Tomašević, da režije ne budu plaćene. Neće rasti ni cijena dječjih obroka. "Što se tiče dječjih vrtića i što se tiče škola ne planiramo povećanu participaciju za roditelje. Do sada smo apsorbirali taj inflacijski udar iz proračuna. Namjeravamo to i dalje raditi."



Za to što su cijene hrane odletile u nebo, SDP krivi državu. "Što se tiče rasta cijena potpuna je kapitulacija države u odnosu na rast cijena. Ja sad postavljam pitanje ima li Vlada ikakav mehanizam da kontrolira cijene i što se događa na tržištu. Ako ima, neka na prvu sjednicu sabora donesu taj dokument", istaknuo je Boris Lalovac.

I dok se čekaju Vladine, SDP je predstavio treći paket svojih mjera. Traže beskamatne kredite za solarne panele za poduzetnike, smanjenje PDV-a s 13 na 5 posto na električnu energiju za kućanstva, uvođenje subvencija za male i srednje poduzetnike, usklađivanje plaća u javnom sektoru, jamstvo da trošak režija neće prijeći 30 posto dohotka kućanstva te uvođenje poreza na ekstraprofit.

"Nije isto imaš li plaću 20.000 kuna ili 4000 kuna, nije isto, ne može biti isto. I zato fokus svih nas koji o tome pričamo, koji na tome radimo, koji se trudimo pomoći ljudima mora biti prije svega pomoć onima kojima je najteže", ističe Peđa Grbin, predsjednik SDP-a.



Socijaldemokrati pak očekuju porezna rasterećenja za građane koja će dovesti do povećanja njihovih plaća, kako kaže Ivana Posavec Krivec.

Subvencije, kako doznajemo, mogu očekivati i veliki poduzetnici. Ne samo mali i mikro.

"Trebat će naći jedan dobar balans između onoga što država može učiniti i onoga kako očuvati radna mjesta, zaštititi i velike i male kompanije", navodi Gordan Jandroković.



"Hrvatska sama iz svojih izvora ima gotovo dovoljno plina za naše potrebe. Treba se naći načina kako taj plin preusmjeriti našim poduzetnicima i kako im dodatno pomoći u ovoj krizi. Ako oni propadnu i mi smo kao država propali.", kazao je pak mostovac Nikola Grmoja.

Vladine mjere u utorak će biti predstavljene i koalicijskim partnerima.

