"Je li normalno da se starijeg liječnika tijekom operacije radi budalom?": Bivši zaposlenik splitske bolnice, poznati kirurg, komentirao pozadinu skandala

Splitska policija istražuje slučaj prijetnje u KBC-u Split, gdje je nakon operacije došlo do verbalnog obračuna između dvojice ginekologa od kojih je jedan drugome zaprijetio skalpelom. Incident se dogodio predzadnjeg dana rujna kada je 29-godišnjem liječniku zaprijetio 58-godišnji kolega.

Cijeli slučaj sada je komentirao je bivši zaposlenik splitske bolnice, kirurg dr. Hrvoje Tomasović na svom Facebooku.

"Zbog istine za svakoga koga zanima, a prvenstveno novinare koji se sada vjerojatno pitaju što se dogodilo danas u Splitu na ginekologiji? Da ova mlada generacija novonormalnih doktora i novonormalnih specijalizanata raznih kirurških grana ne bi sebi nešto krivo protumačila u ovom događaju sa Splitske ginekologije i zbog istine jer samo istina oslobađa, napisat ću što sam sve saznao o događaju od mojih insajderskih izvora iz prve ruke. Dakle o liječniku s kojim sam dosta često znao raditi u ginekološkoj sali kada bi na programu bile složenije operacije gdje je bio nužan kirurg mogu reći sve najbolje. Radi se o vrlo ozbiljnom liječniku, specijalistu ginekologu koji izvodi vrlo teške i komplicirane ginekološke zahvate. Danas tijekom ozbiljnog ginekološkog operacijskog zahvata a kojega je izvodio taj liječnik asistirala su mu dva specijalizanta prema jednom izvoru ili čak tri specijalizanta prema drugom. U tijeku operacije on pita prvog kolegu specijalizanta kako mu je ime ( radi se o novim specijalizantima kojih ima dosta i čovjek nije znao njihova imena ) i ovaj mu odgovori da se zove - Jure. Doktor pita drugog specijalizanta kako se zove, ovaj kaže da se zove isto - Jure. Tu počinje maleni problem jer se njemu sada nekako činilo da nešto nije u redu i da ga kako kažu u Splitu 'počeli vatat u đir'. Pita on trećega kako se zove, a ovaj odgovori da je isto -Jure. Onda opet pita prvoga kako se zove i ovaj uz smijanje opet kaže da je -Jure. Doktor nakon toga shvati da ga mladi specijalizanti koji nemaju veze još s ginekologijom rade budalom, redikulom i kako ga sprdaju dok je on u adrenalinskom stresu od operacije. Ometaju operaciju i izbace čovjeka iz takta koji na to kaže to što je rekao. Onda mladi specijalizant koji vjerojatno nema pojma o ginekologiji, a specijalizaciju je dobio vjerojatno preko veze prijavi nesretnog liječnika policiji i eto ti afere.

Da se radilo slučajno o meni ja bi do sada bio uhapšen i na svim naslovnicama portala sa slikama iz Remetinca, a HLK bi se trudila da mi se oduzme licenca kao što me se trude osuditi već duže vrijeme bez ikakvog razloga. Znači to je istina prema insajderskim informacijama. Recite Vi meni je li normalno da se starijeg liječnika tijekom operacije radi budalom i od svega raditi sprdex? Je li liječnik kriv ili nije? Ja mislim da nije", napisao je Tomasović.

Prisjetio se i događaja iz davnih dana iz jedne zagrebačke bolnice gdje je bio na stažu i asistirao na operacijama.

"Da znadete kako je to bilo dok su još postojali staronormalni specijalisti iz bivše, leftardima neprežaljene države Jugoslavije. Jednog dana meni kažu na stažu da se operem i da idem asistirati jednu vaskularnu operaciju kao drugi asistent. Prvi asistent je bio stariji specijalizant koji je profesoru držao i vodio konac dok je on šivao. U jednom vrlo napetom trenutku pukne konac i rana se rašije. Profesor u adrenalinskom stresu punim direktom pogodi nesretnog specijalizanta u glavu preko operacijskog stola i ovaj padne u nesvijest. Ovoga iznesu i pozovu drugoga da nastavi. Svi bi pomislili da je prof. bio sutra kažnjen zbog divljačkog udarca šakom u glavu specijalizanta preko stola tijekom operacije, ali nije. To se nije dogodilo. Sutra ujutro su staronormalni specijalisti vijećali kako taj specijalizant ometa operaciju, ugrožava život pacijenta da on takav nije za kirurga i dali mu otkaz. Otkaz. Toliko o tome i kako je bilo. Samo da kažem, iz moje generacije svi smo postali dobri kirurzi, a iz ove novonormalne to će te tek vidjeti kakvi će biti", napisao je.