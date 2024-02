Je li Ivan Turudić prekršio sudački kodeks? Poznato zašto je prijavljen i tko će o svemu donijeti odluku

Ako se pita šefove najvažnijih sudova – Vrhovnog i Visokog kaznenog – Ivan Turudić povrijedio je sudačku etiku jer se sastajao sa Zdravkom Mamićem dok je bio pod istragom.

S Visokog kaznenog suda, na kojem Turudić radi, su za Dnevnik Nove TV pojasnili na što se odnosi njihova pritužba: prema Kodeksu sudačke etike, sudac mora čuvati ugled i dostojanstvo suda i svog poziva.

"Mora izbjegavati svako ponašanje koje je nedostojno i koje stvara dojam nedoličnosti sudačkom pozivu, prihvaćajući i ona ograničenja koja bi se drugim građanima činila opterećujućima", objasnio je Željko Horvatović, predsjednik Visokog kaznenog suda.

"Sudac je u obnašanju sudačke dužnosti i aktivnostima izvan suda, dužan razvijati standarde ponašanja koji pridonose očuvanju ugleda i dostojanstva suda i sudačkog poziva, te mora izbjegavati svako ponašanje koje je nedostono i koje stara dojam nedoličnosti sudačkom pozivu, prihvačajući i ona ograničenja koja bi se drugim građanima činila opterećujućima", dodao je u odgovoru na upit reporterke Josipe Krajinović.

Turudić ne želi pred kamere

Turudić pred kamere ne želi, ali je za Hinu rekao da je to pokušaj difamacije.

"To su po prirodi stvari osobe koje su bliske predsjedniku Vrhovnog suda i njegovi ledolomci koji su mu pomogli u imenovanju", ustvrdio je.

Na sve je reagirao i ministar pravosuđa Ivan Malenica.

"Gospodin Horvatović je bio protukandidat gospodinu Turudiću u natječaju za izbor predsjednika tog suda, a isto tako mislim da je gospodin Turudić u nekoliko navrata kritizirao predsjednika Vrhovnog suda", istaknuo je.

Za povredu Kodeksa nisu predviđene sankcije, za razliku od stegovnog postupka od kojeg su suci, čini se, odustali. O tome je za Dnevnik Nove TV Turudić govorio: "Pa ja to cijenim bizarnim. Ako smatraju da to treba raditi, neka to radi predsjednik Vrhovnog suda."

Povreda Kodeksa Vladi nije problem

Vladi potencijalna povreda ne predstavlja nikakav problem.

"On je izglasan u Hrvatskom saboru. Tako da ni pokretanje postupka pred Državnim sudačkim vijećem nema nikakvog utjecaja. To nije ni stegovni postupak, to je nešto ispod stegovnog postupka, tako da po meni to ne mijenja nikakvu odluku", napomenuo je Malenica.

Spominje i da je protiv Radovana Dobronića bio pokrenut stegovni postupak.

"Mislim da se Državno sudačko vijeće očitovalo da će zaustaviti postupak dok ne završi izbor za predsjednika Vrhovnog suda", rekao je Malenica.

Je li Turudić povrijedio ugled i dostojanstvo suda, o tome će odlučivati svi njegovi kolege suci na Visokom kaznenom sudu osim njega i predsjednika, ali rok za svoju odluku nemaju.

