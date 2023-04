"Vanja Marušić učinila je propust u obavljanju poslova državnoodvjetničke uprave i to je bio glavni razlog zbog kojeg je morala otići", rekla je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek o odlasku ravnateljice USKOK-a.

"Propust Vanje Marušić je u tome da nije obavijestila Ministarstvo pravosuđa i DORH, odnosno mene kao glavnu državnu odvjetnicu", rekla je Zlata Hrvoj-Šipek o razlozima ostavke Vanje Marušić.

Svaki akt državnoodvjetničke uprave potrebno je dostaviti višem državnom odvjetništvu u roku od osam dana od donošenja. Prometna nesreća koju je skrivio vozač Vanje Marušić dogodila se prije godinu dana.

Hrvoj-Šipek smatra i da se ne može povući paralela sa slučajem župana Dekanića.

"Prema svim podacima koje imamo, vozač je bio sam i na putu prema stanu ravnateljice USKOK-a kako bi je vozio na posao", rekla je glavna državna odvjetnica, koja kaže kakoj je pozvala Marušić na razgovor nakon anonimne prijave.

"Tad mi je dala odgovor da nije obavijestila jer je jednostavno zaboravila", otkriva Hrvoj-Šipek. "Zatražili smo pismeno očitovanje pa je tada izvijestila o tome na koji je način izvršeno plaćanje štete, uz konstataciju kako smatra da je upitno bi li vozač trebao odgovarati za štetu".

"Činjenica je da je prekršaj počinjen, da je vozač priznao prekršaj i po mom mišljenju počinjeni prekršaj, za koji je proglašen odgovornim, ima se izjednačiti s krajnjom nepažnjom, a koja povlači pitanje stegovne odgovornosti i pitanje naknade štete, objasnila je između ostalog Hrvoj-Šipek za Dnevnik HTV-a.

Upitana o komentarima kako je razlog ostavke Vanje Marušić bizaran, pa čak i da je iskoristila ovaj slučaj da makne Marušić s važne pozicije, Hrvoj-Šipek odgovara da je to "pucanj u prazno, jer da sam se htjela riješiti Vanje Marušić i da sam sumnjala u nju kao osobu i profesionalca, onda je ne bih imenovala ravnateljicom USKOK-a".

"Obje smo predugo u sustavu, prije svega smo profesionalke, stručne i odgovorne za svoj rad. Pitanje propusta i obavljanja državnoodvjetničke dužnosti moramo potpuno odvojiti od onoga što se tiče stručnog i kvalitetnog rada na konkretnim predmetima. Tu nikada nije u pitanju bila Vanja Marušić ni odluke koje je donosila", kazala je Hrvoj-Šipek.

Na pitanje je li Marušić imala u planu otvoriti neke nove slučajeve protiv visokih dužnosnika HDZ-a, Hrvoj-Špek je odgovorila da se o izvidima ne smije javno govoriti.

Željka Mostečak imenovana je v.d. ravnateljicom USKOK-a. Na posljednji natječaj za tu poziciju javila se samo jedna osoba i to Vanja Marušić. Hrvoj-Šipek to je objašnjava činjenicom da je to "izrazito težak, odgovoran i zahtjevan posao koji uvijek završava kritikom. Što god učinili, dobiva ili pozitivan ili negativan predznak ovisno o tome koga je određeni postupak dotaknuo", rekla je i najavila da će natječaj biti objavljen "relativno brzo". No, kako zaključuje, ona ne bi ponovno dala podršku Marušić, kada bi se javila na natječaj.