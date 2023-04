Ne stišavaju se reakcije na razrješenje Vanje Marušić s jedne od najvažnijih funkcija u zemlji. Detalji koji stoje iza razloga ostavke sve su bizarniji. Ni Vanja Marušić ni Zlata Hrvoj-Šipek o velikoj aferi razrješenja nisu rekle ni riječi objašnjenja.

O aferi koja uzdrmala DORH i USKOK reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović razgovarala je s Ljubom Pavasovićem Viskovićem. Na pitanje je li ga cijela ta situacija iznenadila kaže kako o tome - ne može govoriti.

"Ovo je nešto što se u ozbiljnim državama ne događa na ovaj način, pogotovo se ne događa javno. Ovo je javno pranje nekakvog prljavog veša u državnom odvjetništvu, što mislim da nikome ne treba i za državno odvjetništvo i ovu zemlju - dobro nije", rekao je Pavasović Visković.

"Ako je netko prekršio zakon, makar on bio i na mjestu ravnateljice USKOK-a, onda treba za to odgovarati. Mene još uvijek nitko nije uvjerio niti sam jasno čuo koju je to zakonsku odredbu kolegica Marušić prekršila i bilo bi jako dobro za DORH da se kaže koji je članak kojeg propisa prekršen, s kojom je namjerom prekršen, pa da znamo na čemu smo - je li ovo nekakav igrokaz za javnost ili je to doista nešto supstancijalno", dodao je.

Na pitanje je li Marušić sama trebala objasniti javnosti o čemu se radi, Pavasović Visković odgovara: "DORH funkcionira tako da je ona sada zamjenica glavne državne odvjetnice i ona ne može samostalno istupati u javnosti. Ona ne može sazvati tiskovnu konferenciju i reći koji su razlozi, što je napravila i što nije napravila. Ona jednostavno to ne smije napraviti."

Razmimoilaženje dviju ključnih osoba

Vanja Marušić i Zlata Hrvoj-Šipek imale su jednu zajedničku konferenciju za javnost prije godinu i pol.

"Ja sam sretan što tiskovne konferencije nema jer bi to bila još jedna blamaža DORH-a, a bojim se da je ovo što se sada događa posijano na toj tiskovnoj konferenciji, kada je došlo do očitog razmimoilaženja dviju ključnih osoba DORH-a", rekao je Pavasović Visković.

Navodi da mu je prilično bizarna ideja da o jednoj trivijalnoj stvari kao što je prekršaj u prometu i šteta na vozilu ravnateljica USKOK-a trebala izvještavati glavnu državnu odvjetnicu.

"Ako je potrebno izvještavati o takvim sitnim stvarima, onda je jasno zašto se DORH gubi u nekakvim nepotrebnim istraživanjima i nepotrebnim stvarima jer to nije posao kojim bi se glavna državna odvjetnica trebala baviti", navodi Pavasović Visković.

"Još nam nisu rekli točno što to Vanja Marušić nije napravila i što bi se drugačije dogodilo da je napravila. To je pitanje koje nitko nije postavilo - što bi se dogodilo da je Vanja Marušić obavijestila Zlatu Hrvoj-Šipek? Bi li se dogodilo nešto drugačije od onoga što se dogodilo? Ponudit ću vam odgovor - ne bi", kaže Pavasović Visković.

"Zlata Hrvoj-Šipek loš glavni državni odvjetnik"

"Potpuno je jasno da njih dvije zajedno ne idu. Mene je čudilo što je nedavno na natječaju jedina osoba koja se javila bila Vanja Marušić i što je to prošlo bez nekakvih, recimo to tako, unutarnjih nemira u državnom odvjetništvu. Očito je prva prilika iskorištena da se Vanju Marušić makne s mjesta ravnateljice USKOK-a i mislim da je Hrvoj-Šipek u tom nekakvom sukobu na kraju i pobijedila", objasnio je.

"U pozadini je vjerojatno nezadovoljstvo jedne drugom, to je sukob koji je tinjao i bilo je jasno da njih dvije zajedno ne mogu. Ja mislim da je Zlata Hrvoj-Šipek loš glavni državni odvjetnik, da njoj nije mjesto na toj poziciji i ono što je tužno u svemu tome skupa - nakon svih silnih afera u državnom odvjetništvu, od afere Žalac, činjenice da je Zlata Hrvoj-Šipek vrlo nespretno istupala pred Saborom, na kraju se ispostavi da se u ovoj državi odgovara zbog nečega što je vrlo bizarno i trivijalno i to je jedna jako loša i pogrešna poruka", rekao je Pavasović Visković.

Detalji ostavke šefice USKOK-a: Otkriveno zašto Marušić nije obavijestila DORH o slučaju službenog vozača

"Vanja Marušić odlična je državna odvjetnica, pametna je i iskusna žena. Dobro je radila svoj posao. Naravno da imam primjedbi sa svoje strane, ali ništa ozbiljno i ništa bitno i što bi državu trebalo zabrinjavati", dodao je.

"Vozač ne bi platio štetu"

Plaćeno je 100.000 kuna iz državnog proračuna nakon prometne nesreće, spominje se da ju je trebao namiriti vozač.

"Potpuno sam siguran da ni u jednom scenariju ne bi došlo do toga da vozač plati tu štetu. Čovjek je vrlo vjerojatno radio nešto s tim autom u vezi sa svojim zaposlenjem, koliko se čuje u kuloarima, išao je po ravnateljicu USKOK-a. Napravio je relativno sitan prekršaj za koji je procesuiran, prekršajno je kažnjen i došlo je do određene štete na vozilu", rekao je Pavasović Visković.

Odlazak Vanje Marušić s čela USKOK-a iznenadio struku, reagirala i oporba: "Naravno da su svi pomislili da je razlog neke principijelne prirode"

"Eventualno treba odgovarati onaj tko nije osigurao to vozilo. To vozilo nije imalo kasko-osiguranje i to je greška, ali on ne može odgovarati. Koji je smisao da netko tko radi za 5000 ili 6000 kuna živi s idejom da njegova pogreška u prometu može rezultirati kalvarijom u financijama?" kazao je.

Informacija iz SOA-e, čije je vozilo, jest da je njihova procjena rizika bila da je isplativije ići bez kasko-osiguranja.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



