Na zagrebačkom Jarunu su završeni radovi u vrijednosti od gotovo četiri milijuna eura. Gradonačelnik Tomašević najavio je promjene koje očekuju posjetitelje Jaruna.

Završeni su radovi na prometnici Aleje Matije Ljubeka na Jarunu, u vrijednosti 3,7 milijuna eura. Čak 2,4 milijuna eura za obnovu pristići će iz Fonda solidarnosti, dok će ostatak troškova pokriti proračun Grada Zagreba.

Proširena je biciklistička staza, po prvi put uvodi se ZET-ov autobus vikendom. Ovo je prva obnova Jaruna od njegove izgradnje.

"Radi se o povijesnoj sanaciji ove prometnice, prvoj od njezina nastanka prije gotovo 40 godina", poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević na otvaranju radova, ranije ove godine.

Velika je novost promjena na liniji 113 koja je do sada prometovala od Remize do okretišta na Hrgovićima, a koja će vikendom voziti oko jezera s 11 novih autobusnih stajališta, uz polaske svakih 45 minuta.

Uz to povećan je broj parkirnih mjesta izvan zone samog jezera, no broj parkirnih mjesta uz samo jezero je smanjen. Uvedena nova prometna regulacija s dva traka za dvosmjeran biciklistički promet u obod Aleje Matije Ljubeka. Građane se potiče da u što većoj mjeri parkiraju na parkiralištima na ulazima u Rekreacijsko-sportski centar Jarun.

"Povećan je broj parkirnih mjesta na ulazu u Jarun s tri strane. Svaki posljednji vikend u mjesecu bit će vikend bez automobila na Jarunu. To ćemo raditi idućih godinu dana i bit će to prijelazno razdoblje, a onda planiramo potpuno zabraniti automobile na Jarunu osim za one koji bi imali dozvolu", izjavio je Tomašević.

Dodao je Tomašević da se Jarun smatra sportsko-rekreacijskom zonom te da svima daje godinu dana da se na to naviknu.