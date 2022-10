Hrvatska zabranom prolaska ruske nafte provodi sankcije Europske unije, što nije usmjereno na Beograd, nego na Moskvu, a srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić zbog toga napada Zagreb jer je u sve težoj političkoj situaciji, rekao je u subotu predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Europska unija je sedmim paketom sankcija uvela embargo na rusku naftu koja se doprema tankerima, čime je onemogućen i prijevoz prema Srbiji tog energenta iz Rusije JANAF-om.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić zbog toga je žestoko napao Hrvatsku, kazavši da je nepouzdani partner po pitanju energetike.

"Hrvatska je pouzdan partner koji provodi sankcije koje se odnose na Rusiju, a do tih sankcija je došlo jer je Rusija napala suverenu državu“, odgovorio mu je u subotu Gordan Jandroković nakon Dana otvorenih vrata Hrvatskog sabora. Naglasio je da Hrvatska provodi ono na što se obvezala te da bi prijevoz ruske nafte JANAF-om bilo kršenje sankcija.

"Srbija može preko JANAF-a uvoziti naftu, ali ne rusku"

Europska komisija predložila je da se zemlje zapadnog Balkana, što se u praksi odnosi samo na srbijansku opskrbu preko JANAF-a, izuzmu iz sankcija te da im se dopusti uvoz ruske nafte, čemu se usprotivilo nekoliko država članica. Uz Hrvatsku, glavnu metu Vučićevih napada, tog su mišljenja bile i neke baltičke zemlje i Poljska.

Jandroković je rekao da Srbija može uvoziti naftu koja nije ruskog porijekla te da će ona bez ikakvih problema proći JANAF-om, kao što se to već odvija.

Šef Socijaldemokrata o Aleksandru Vučiću: "Olako stigmatiziranje može biti uvod u nešto mnogo gore"

Predsjednik Sabora smatra da Vučić ima "neargumentirane i uvredljive“ nastupe prema Hrvatskoj jer "se uhvatio u vlastitu mrežu“ sjedenja na dvije stolice između zapada i Rusije.

"Ne će mu se isplatiti napadati Hrvatsku"

Srbijanski predsjednik je "stisnut problemima koje ima i na unutarnjem planu i time što mora donijeti konačnu odluku želi li biti dio zapada, želi li ići prema EU-u i prihvatiti vrijednosti i pravila koja vrijede u tom svijetu, ili se odlučiti za potporu Rusiji, što sad prikriveno čini, nekad čak i otvoreno“, kazao je Jandroković.

Ana Brnabić potpisala: Srbiji 36 milijuna od Europske unije za kontrolu migranata

Istaknuo je da Vučić mora prihvatiti činjenicu da Rusija u Ukrajini "djeluje nasilno“ te da mu se neće isplatiti napadati Hrvatsku "kad se nađe u takvoj stisci, u problemima kao riba uhvaćena u mrežu“.

Odluka Beograda o odnosu prema Rusiji je na Vučiću i građanima Srbije, kazao je Jandroković.

"To je njegova odluka, građani Srbije će zbog toga platiti određenu cijenu, no to je njihov predsjednik, oni su ga izabrali i vjerojatno će toj politici sutra reći 'da' ili 'ne'“, rekao je predsjednik Sabor, prozvavši to "unutarnjom stvari“ Srbije.

Jandroković smatra da se Vučić nalazi u "sve težoj političkoj situaciji“ jer mu Europa sve manje dopušta sjedenje na dvije stolice, što je "neizvedivo u ovakvim uvjetima“.

Novinari su Jandrokovića pitali i treba li EU zamrznuti pregovore sa Srbijom zbog te dvostruke politike.

"Kad bih ja sad rekao da to treba učiniti, onda bi se odmah javili Vučić i njegovi glasnogovornici i rekli 'ustaše nas blokiraju'“, odgovorio je te nastavio: "Ali ne blokiraju njih ustaše, blokira ih njihova politika koja je u suprotnosti s politikom zapada i koja ide na ruku ruskom agresoru u Ukrajini“.

Dotakao se i Milanovića

Jandroković je kazao da je predsjedniku Republike jako ugodno i lijepo živjeti ako nema nikakvih važnijih stvari nego što je upis saborskog zastupnika Ante Bačića u Ratnu školu.

"O tome smo sve već više puta rekli pa nema potrebe to ponavljati. Ako Predsjednik Republike nema nikakvih važnijih stvari nego upis zastupnika Bačića u Ratnu školu - onda je njemu jako ugodno i lijepo živjeti", rekao je Jandroković novinarima nakon Dana otvorenih vrata Hrvatskog sabora zamoljen da komentira Milanovićev dopis premijeru Plenkoviću u kojem je naveo da ministar obrane krši zakon, politizira Oružane snage i u sukobu je interesa.

Uz to, Milanović je najavio i da će, ako izostane premijerova reakcija, postupiti prema svojim ustavnim ovlastima, ali i obvezama vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH. Ocijenio je da je ministar obrane Mario Banožić svojom odlukom uputio u Ratnu školu Ban Josip Jelačić saborskog zastupnika HDZ-a Antu Bačića i time nedvojbeno prekršio Zakon o službi u Oružanim snagama RH jer kao državni dužnosnik ne smije pohađati Ratnu školu.

Jandroković je podsjetio da se Ministarstvo obrane očitovalo da je upis saborskog zastupnika Ante Bačića u Ratnu školu u skladu sa zakonom, pravilima te Ratne škole te tu nije ništa sporno.

"Ono što sad vidim da se dovodi u pitanje je može li Bačić paralelno raditi svoj posao saborskog zastupnika i polaznika Ratne škole, na to pitanje ne mogu dati odgovor. To je pitanje za Ratnu školu i zastupnika Bačića", poručio je.

Jandroković smatra kako tu nije prekršen zakon i da je apsurdno govoriti o nekakvoj kaznenoj odgovornosti bilo koga.

"Ako je to zaista u ovome trenutku kada se zaoštravaju odnosi i sa Srbijom, kada se zaoštrava sukob između Ukrajine i Rusije, kada nam prijeti globalni sukob - baviti se ovako nebitnim stvarima, pokazuje mi da predsjednik Republike ima zaista dovoljno vremena i da dosta lagodno živi ako mu je to glavna preokupacija", istaknuo je.

"Jako puno teškog govora, prijetnji"

Smatra i da predsjednik Republike - ako ima argumente za svoje tvrdnje i to može dokazati, neka poduzme mjere koje je najavio pa će onda odgovoriti i druga strana. Jandroković je dodao i kako "smo puno puta slušali predsjednika Milanovića gdje on prijeti i iznosi neke teške optužbe na račun drugih, pa onda na kraju od toga ništa".

Milanović najavio postupanje: "Banožić krši zakon, politizira Oružane snage i u sukobu je interesa, a Plenković mu je suučesnik"

Vučić oštro o Hrvatskoj i novim potezima: "Ne sjedim na dva stolca, nesretnici jedni. Tko ste vi da odlučujete što ćemo mi raditi? Stvarno mislite da sam ja glup?"

"Tako mi se čini i ovoga puta. Jako puno teškog govora, prijetnji. Neka napravi u skladu sa zakonom, neka napravi onako kako on misli da treba, bez uvreda i optuživanja, pa ćemo onda vidjeti što je tu istina", istaknuo je predsjednik Hrvatskog sabora.

Jandroković je kazao i kako ne zna kako bi predsjednik Milanović mogao zabraniti ulazak saborskom zastupniku izabranom od naroda u bilo koji vojni objekt. "Ne znam da li to jest u skladu sa zakonom i je li bi to možda bilo kršenje zakona od strane predsjednika Republike", rekao je.