Boravio je u vojnom stanu i htio ga zadržati do kraja mandata - iako su tražili da iseli. Ključ je vratio, ali nakon što su se novinari počeli raspitivati. Ivicu Vidovića, šefa Uprave Zrakoplovno-tehničkog centra u Velikoj Gorici, ministar obrane sada želi smijeniti i poručuje – postojeća upravljačka garnitura više nema njegovo povjerenje.



Ivan Anušić je tražio da se o tome, ali i poslovanju razgovara na CERP-u, tijelu koje u ime države upravlja ZTC-om, no to se nije dogodilo. Iz ZTC-a pred kamere nitko ne staje.

Među ozbiljnim propustima zbog kojih su pod povećalom, doznaje Dnevnik Nove TV, su i poslovi s remontiranim pumpama za helikoptere, ali i sporne uplate novca. Na probleme na ovoj adresu upozoravao je više puta - i njihov sindikat.

"Ne bi s time u javnost, ali nepravilnosti ima strahovitih i ima dosta posla, tko god će doći ima ozbiljan posao da to sve skupa raščisti", rekao je Marijan Luketić, predsjednik Sindikata u ZTC-u.

"Ja sam više puta ukazivao i pismeno i ja i još neki ljudi nikad nismo dobili nikakav odgovor na to. Zašto u to ne ulazim! Situacija je zabrinjavajuća", rekao je Luketić.





Više o nepravilnostima i propustima zbog kojih je ova državna tvrtka pod povećalom pogledajte u prilogu Ivane Pezo Moskaljov.

