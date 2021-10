Predsjednik Sabora nakon glasanja na unutarstranačkim izborima u HDZ-u komentirao je izjavu guvernera HNB-a o rastu rata kredita za čak 20 posto.

U nedjelju do 19 sati traju unutarstranački izbori u HDZ-u. Tko će voditi stranku iduće četiri godine? Izbore je komentirao i predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković.

"Ovi izbori su nam važni zbog dodatnog snaženja HDZ-a. Pred nama su još tri godine mandata. Pokazuje se da smo, ako gledamo od 90-ih naovamo, jedina politička snaga koja je opstala usprkos svim izazovima, snažni smo danas kao i prije. I ono što je meni bitno, osobno, lijepo mi je vidjeti nove, mlađe ljude koji dolaze i zauzimaju čelna mjesta", rekao je za N1.

Ovi izvori su nešto mirniji, ne nadmeće se mnogo osoba za čelna mjesta u stranci. "Često kada je stranka za upravljačkim kormilom, kada je na vlasti, uvijek situacija mirnija unutar stranke i iz iskustva znam, kada smo bili u oporbi uvijek su onda te bitke puno jače, puno snažnije, okrutnije ponekad. Ovoga puta situacija je mirnija jer stranka dosta suvereno upravlja Hrvatskom, najjača je politička snaga i logično mi je da nema velikih lomova niti nekih velikih ambicija jer su strukture dosta dobro posložene", komentirao je.

O rastu kamatnih stopa kredita

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić izjavio je da bi nekima rate kredita mogle rasti za čak 20 posto. Ujutro je i premijer Plenković komentirao te navode.

"Ne znam, nisam gledao taj njegov intervju, neka on sam to malo objasni, koliko sam shvatio, to je bilo nekakvo potpitanje 'eventualno, možda, u slučaju'. Ako nešto misli o tome, neka nam priopći", poručio je.

Jandroković je također rekao što misli o tome. U svakom slučaju treba biti oprezan, poručuje. "Sasvim sigurno ulazimo u jedno novo razdoblje, ne samo na hrvatskoj političkoj sceni, nego se radi o globalnim promjenama, vidite da strašno poskupljuju i energenti. Novi su odnosi snaga u međunarodnim odnosima, tako da se to onda prelijeva i na hrvatsku politiku, na hrvatsko gospodarstvo. Treba biti oprezan, država će sa svoje strane činiti sve da štiti interese i standard građana, ali ne možemo točno predvidjeti što će se događati u idućim godinama. Dakle, svako pojedinačno mora voditi računa o onome što čini, a država ima zadatak i mora ga obaviti da maksimalno moguće zaštiti svoje građane", objasnio je.