Anđelko Aćimović, otac nastradale Angeline Aćimović u masakru u Osnovnoj školi Vladislava Ribnikara, naglasio je da očekuje maksimalnu kaznu za roditelje dječaka ubojice M. K. i V. K.

"Iako to nije dovoljno, barem će na neki način roditelji ubijene djece imati dojam da je pravda zadovoljena", rekao je Anđelko pa dodao da to neće umanjiti bol niti smanjiti tugu, ali roditelji će imati barem neku dozu zadovoljenja.

Napomenuo je da je obrana izabrala taktiku koja je njima potpuno neshvatljiva i čudna jer umjesto da priznaju krivnju i da su zaista negdje pogriješili u tom svom procesu odgoja, oni se brane manipulacijama i lažima.

"Za nas je vrlo teško slušati da oni ne osjećaju apsolutno nikakvu krivnju, govore da su učinili sve da dijete bude dobro odgojeno, što apsolutno nije točno", rekao je za Blic.

"Ako vi djetetu s 11 godina date oružje u ruke i ono tim oružjem ubije našu djecu, ja ne vidim kako je to pravilan odgoj. Ako ne vodite računa o njegovu zdravlju, jer je poznato da je on u 2017. godini imao dijagnozu R55 u klinici gdje se sada nalazi, i da vi na preporuku liječnika ne napravite to što treba u daljnjem njegovu liječenju, nego uzmete za sebi pravo da to rješavate kako hoćete. Oružje apsolutno nije čuvano na adekvatan način jer 1. svibnja, dva dana prije izvršenja, imao je to oružje u rukama. Nekoliko sekundi trebalo mu je da isključi kameru, uzme oružje, municiju i da to drži kod sebe u svojoj sobi. Potpuna jedna nebriga, pri čemu ste ga s 11 godina učili pucati i ubijati, a ne da se bavi sportom kao što pokušavaju pokazati. Ni otac nije bio sportaš, jednostavno su učili ubijanje. To je ono što je istina, a ne manipulacije kojima se obrana koristi", rekao je Aćimović.

Tužiteljstvo je za oca zatražilo kaznu od 14 godina i 11 mjeseci za kazneno djelo protiv opće sigurnosti i zlostavljanja maloljetne osobe, dok je za majku predložena kazna zatvora od 5 godina i 5 mjeseci.

"Dijete je dovedeno u to stanje da noćima priprema takav zločin. Gledao je zakone, provjeravao što su radili njegovi uzori u Americi, na koji su način to radili. To su bili mjeseci pripreme. I, naravno, potpuno je jasno da je to jedna nebriga o djetetu znajući njegovo mentalno-psihičko stanje", rekao je.

