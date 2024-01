Posljednja sjednica Sabora u ovom sazivu? Jandroković otkrio kad će biti parlamentarni izbori

U ponedjeljak 15. siječnja početi će 21. plenarna sjednica Hrvatskog sabora u ovom sazivu. "Sabor će raditi 10 tjedana do 22. ožujka, nakon koje čega će biti stanka u Velikom tjednu, a kakav će biti nastavak nakon toga u ovom trenutku vam ne mogu dati precizan odgovor", izjavio je Gordan Jandroković na upite novinara nakon sjednice Predsjedništva Hrvatskoga sabora sa predstavnicima klubova zastupnik.

"Izbori će biti negdje u drugom ili trećem tromjesečju ove godine, kad se donese politička odluka", dodao je ne želeći otkriti hoće li 22. ožujka biti zadnji dana zasjedanja u ovom sazivu. "Možda da, a možda i ne", odgovorio je na novinarski upit.

Pročitajte i ovo Na bolovanju je Preokret u slučaju tučnjave u strukovnoj školi: Profesor ostaje raditi, učenicima opomena pred isključenje

"Kolega (Arsen) Bauk rekao je prije ljeta, a kolega (Krešo) Beljak poslije ljeta, tako da je sigurno jedan od njih dvojice u pravu", odgovorio je Jandroković i istaknuo kako je odluka o datumu izbora uvijek dio političke igre.

Do stanke za Uskrs Sabor ima još dosta posla, treba raspraviti još 205 točaka; dosta zakonskih prijedloga dolaze iz Vlade, a tu su i izvješća za 2022. koja se moraju napraviti kako se ne bi dogodilo da novi saziv raspravlja o izvješćima od prije nekoliko godina, naglasio je.

Pročitajte i ovo osumnjičena 47-godišnjakinja UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Strašne scene kraj Zagreba: Mrtve životinje na zapuštenom imanju, spasitelji ne mogu zaustaviti suze

Na upit hoće li se do raspuštanja Sabora izabrati 10 novih ustavnih sudaca, Jandroković je poručio da će to ovisiti o mogućnosti postizanja dvotrećinske većine koja uvijek zahtjeva dogovor vladajućih i oporbe.

"To je uvijek bio izazov, a a obzirom na sastav ovog saziva to neće biti lako, a ako taj dogovor neće biti moguće postići, onda će to raditi idući saziv", dodao je.

Pročitajte i ovo u iznajmljenom stanu Uz masažu ponudila mu i seks za isti iznos: Nakon 15 minuta dovela je policajce

Dvije ponude za obnovu zgrade Sabora

A gdje će zasjedati novi saziv Sabora dok bude trajala obnova zgrade oštećene u potresu također još nije poznato.

Stigle su dvije ponude, povjerenstvo Sabora detaljno će ih analizirati i u roku dva do tri tjedna izvijestiti je li neka od tih ponuda zadovoljavajuća. Ako nijedna od dviju ponuda neće biti dovoljno dobra, tražiti ćemo onda neka alternativna rješenja, najavio je Jandroković.

"Riječ je o velikim sredstvima koja će trebati osigurati za najam, možda i za adaptacije prostora, treba osigurati i adekvatnu logistiku, parkirališta, osigurati sigurnost", naglasio je.

O dodatnim troškovima od 1,1 milijuna eura koje su zastupnici napravili u prošloj godini uz plaće, Jandroković je kazao da oni teško mogu biti manji jer je riječ o troškovima stanovanja, prijevoza te troškovima međunarodnih aktivnosti.

Vezano za izbor novog glavnog državnog odvjetnika Jandroković je podsjetio na proceduru ne želeći govoriti o kandidatima niti o tome koga smatra najkvalitetnijim. Riječ je o izloženoj poziciji gdje je vrlo jak pritisak javnosti i puno kritika, u sustavu pravosuđa očito postoje druge komotnije pozicije, kazao je Jandroković na to što su stigle samo četiri prijave.

Osvrnuo se i na rast plaća državnim službenicima i namještenicima i poručio da bi trebalo povesti računa i o plaćama dužnosnika.

"Čini mi se da polagano državni službenici koji su podređeni državnim dužnosnicima, imaju veće plaće što dovodi u jedan disbalans cijelog sustava", kazao je.

Predsjednik Sabora otkrio je i svoj glazbeni ukus upitan za inicijativu Domovinskog pokreta protiv cajki. "Svako ima svoj glazbeni ukus, ja ne volim cajke, slušam neku drugu glazbu ... slušam pop, rock, glazbu koja je više urbana, ali nikome ne želim nametati svoj glazbeni ukus", rekao je.

"Mladi se zabavljaju, ne moramo ih mi stari razumjeti, mi imamo neke svoje prioritete i svoje ukuse. Mene isto iznenađuje veliki interes za neku glazbu koja je po meni loša i koja ne zaslužuje tako veliki interes", dodao je.

O pritužbi Udruge hrvatskih sudaca Europskoj komisiji Jandroković je kazao da nije upoznat s detaljima i podsjetio da su plaće sudaca značajno porasle prošlih godinu dana.