Američki napad na Iran izazvao je novu buru nesigurnosti na globalnim tržištima. Cijene energenata već rastu, a zatvaranje Hormuškog tjesnaca od strane Irana dodatno bi destabiliziralo svjetska tržišta.

"Već su porasli cijene nafte, sama prijetnja je već rezultirala povećanjem cijene nafte i otprilike se očekuje da će cijena nafte porasti od 80 do 100 dolara po barelu", kaže Vedrana Pribičević, ekonomistica.

Porast cijena nafte povukao je za sobom i cijene plina, što otvara pitanje hoće li u Hrvatskoj odmah poskupjeti plin.

"Moramo shvatiti da Hrvatska jako puno svog plina uvozi preko LNG-a. Naravno, to neće odmah utjecati na nas, ali sasvim je moguće da će u narednih godinu dana cijene plina opet rasti. Onda će proći neko vrijeme dok se to kroz opskrbni lanac ne prilije u cijene koje vide potrošači. Dakle, opet ćemo imati jedno, otprilike nekakvih šest do osam mjeseci dok cijene značajno ne počnu rasti", objasnila je Pribičević.

Zračni prostor iznad Irana već je djelomično zatvoren. Aviokompanije preusmjeravaju letove, a s nastavkom sukoba mogla bi biti ugrožena i veća područja zračnog prometa.

"Da, bili smo svjedoci da je iranski zračni prostor posebno bio zatvoren. Kao takav, sada u slučaju eskalacije, da ratna zbivanja budu zahvatila i druge zemlje, onda će to imati isto tako veliki značaj na ukupnost zračnog prijevoza, značaj ne samo turističkog, nego i ekonomskog u smislu prijevoza roba", kaže Hrvoje Japunčić, financijski stručnjak.

Pod pritiskom je i turizam, posebice ako sukob eskalira.

I dok je kratkoročna situacija neizvjesna, analitičari ostavljaju mogućnost smirivanja tenzija kroz diplomaciju.