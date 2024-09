Zagrijavanje mora

Jadran kakvog smo poznavali lagano nestaje: Otkrivena nova tropska vrsta na samom jugu Istre

Jadran se mijenja, i to vrlo brzo. Ulaze nove tropske vrste, one koje su bile na južnom, sele se u sjeverni Jadran, neke iz plićeg bježe u dublje more i to sve zbog porasta temperature mora.