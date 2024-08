Istraživači na otoku Mljetu došli su do zanimljivog i neočekivanog otkrića.

"Ona je jučer slučajno za vrijeme urona uočena na 12 metara dubine. S jedne strane uzbuđenje jer ih brojimo kao kolege iz Instituta u Splitu, kao i ostali. S druge strane, to je znak da se Jadran mijenja", rekao je Petar Kružić, istraživač.

Pročitajte i ovo Kaos na otoku Liječnici na nogama zbog kolapsa sustava na Krku: "Bojimo se da će nam pacijent umrijeti pred vratima"

Kreće se u velikim dubinama, i to iznimno sporo, no riba lav ili vatrenjača može biti kobna ako dođe do uboda, posebno kod osoba slabijeg imuniteta.

Stručnjaci preporučuju stavljanje toplog obloga na mjesto uboda i obvezno javljanje liječniku.



Iz Nacionalnog parka Mljet kažu kako su ovakva otkrića, bez obzira na potencijalnu opasnost, dosta vrijedna.

Pročitajte i ovo Požar kod Šibenika Za dlaku izbjegnut bliski susret glisera i kanadera - građani u nevjerici: "Odmaknite se i pustite službe da rade svoje!"

Riba lav će se, kažu stručnjaci, uskoro udomaćiti u našem moru i viđat ćemo je sve češće, a očekuje se i njezin prodor u sjeverni Jadran uslijed zatopljenja mora.

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Danijele Demarin Hasanović.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.