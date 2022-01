Ministar Banožić komentirao je optužbe zviždačice Maje Đerek.

Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a ministar Banožić komentirao je slučaj zviždačice Maje Đerek.

"Ona je zviždaljka interesnih skupina, a ne zviždačica", izjavio je Banožić o zviždačici iz Državnih nekretnina, Maji Đerek. Kaže da je ovo napad na njega, da nije znao da je ona dobila otkaz i da su se ljudi, kako kaže često žalili na nju.

"Tu ženu sam vidio samo jedanput u životu. To je bilo na jednom sastanku. Dobio sam jasnu uputu da je ona zapečatila prostor toj obitelji koju uopće ne poznam. Znao sam samo da se vodi višemilijunska parnica i da se bilo kakva aktivnost u vezi tog prostora ne može raditi bez Državnog odvjetništva. Ja sam na tom sastanku postavio pitanje na temelju čega ona pečati prostor, a ona je rekla da je ona na vlastitu odgovornost to zapečatila, ja nisam rekao niti da ona to zapečati, niti otpečati. Za mene je ta priča završena ", izjavio je ministar.

Kaže da nije pogodavao obitelji Rodić. "Zašto me je klevetala, to nek ona objasni".

Nije želio reći koje su to interesne skupine koje ga napadaju. "Ovo je ozbiljan napad na mene u posljednjih nekoliko mjeseci. U Ministarstvu sam dotakao brojne teme koje nisu dirane", kaže.

Đerek je izjavila da nakon što su po procedurama bili zapečaćeni lokali obitelji Rodić, jer nisu plaćali zakupninu, ministar tražio od nje da se odpečate. Između ostalog, izjavila je da je ministar Banožić sam sebi birao stan.

Izjavila je kako je ministar od nje tražio da pogoduje i da se derao na nju. "Od mene nikada nije dobila uputu što da čini", ponovio je ministar.