Milanović o Šeksovim kritikama: "Treba mu oduzeti flašu. To je sve ista banda, on, Šeparović, Turudić..."

"Ni zrna žita neprijatelju", rekao je Milanović novinarima na početku konferencije referirajući se na to da neće dati ostavku na mjesto predsjednika iako se kandidira za premijera.

"Ljudi će odlučiti. Ovo nije magnetska rezonanca, mehanika fluida. Ovo je nekoliko rečenica u Ustavu. Ja to vidim potpuno drugačije, moj partner Peđa Grbin to vidi isto tako".

Za Šeksa, koji ga je kritizirao, kaže da je stalno bio pijan dok je pisao Ustav.

"Šeks je bio pijan kad je pisao ustav, kao i danas. Nebitno je što oni misle i što misli Ustavni sud, kojem je na čelu pajdo i kum pijanog Šeksa. Oni mogu donijeti odluku kakvu hoće. Možete biti kandidat na EU izborima. Zakon donesen 2010., HDZ ga je donio. To može, a za sabor ne može. Ajde mi to objasnite.", kaže Milanović.

"Idem na izbore. Idem izbacit HDZ s vlasti", poručio je.

"Umjesto uz Zeko i potočić, on ide uz Eye of the tiger", komentirao je Plenkovića za kojeg kaže da ne može napraviti ni dva skleka.

Komentirao je i kritike Vladimira Šeksa.

"Šeksu treba oduzeti bocu, flašu, ne. To je sve ista banda, on, Šeparović, Turudić. Zašto je Šeparović napao Turudića? Jer se mrze. To je sve ista banda, ista klika. Žele vlast po svaku cijenu".

Ponovio je i to da će ostati kandidat za premijera bez obzira na to hoće li ostati na listi SDP-a. "Ni pedlja vlasti tim sumnjivim tipovima. Među njima je Jandroković najmanje sumnjiv", kaže objašnjavajući da će doći predsjedniku Sabora s potpisima, ali da će to biti novi predsjednik Sabora, a ne HDZ-ov Gordan Jandroković. Mandat, kaže, neće dati sam sebi. "Oni koji se toliko arogantno usuđuju davati tako artiljerijski dalekosežne komentare… To je takva terminalna neodgovbornost da nije ni čudo da je zemlja u ovakvom stanju, nema odgovornih elita", ističe.

Jeste li lagali kad ste prije mjesec dana rekli da nećete na izbore, pitali su ga novinari.

"Nemojte koristiti Plenkovićev riječnik. Recite kad sam vam rekao ovu odluku. To je nepristojno pitanje. Jesam li rekao kojeg datuma sam donio tu odluku? Najbolje da takve stvari kažem na televiziji, vojna tajna. Da sam laprdao na televiziji, to bi propalo. Ovako će biti great balls of fire. Čak i da sam tada donio tu odluku, ne pada mi na pamet da to kažem vama ili ikome. Ovo je jednostavnije od čitanja Ustava, moraš biti inertan da ne shvatiš što piše u njemu", kaže Milanović.

"Orao ne lovi muhe, a posebno ne stajske muhe", kazao je na Milanović na komentar da je Gordan Grlić Radman rekao da je slučajni predsjednik.

Milanovića su pitali i da komentira HDZ-ov slogan.

"Dečko za sve izazove? To je Turudić. Jel bio Tule na balu vampira. Linije interpola su bile zauzete danas, zatrpani su bili pozivima da dođu pohapsit ove u HDZ-u", kazao je.

Novinara je zanimalo i možemo li biti sigurni da nas nećete prevariti

"Nema prevare. Vodio sam vladu 4 godine, u nemogućim uvjetima. Ne bih bio izabran za predsjednika da su ljudi imali problem s mojom vlašću. Ljude ne možete vući za noć. Ovo što radim ne da je nužno, nego ispravno i jedini pravi put. Još jedan mandat kao predsjednik, ne. Moje iskustvo je veće od pijanog Šeksa. Zamisli čovjeka od 54 godine koji ne može napraviti 2 skleka i izlazi na binu uz boksačku pjesmu. Ja se to ne usudim napraviti, to je puno bolje od mene, ne utvaram si da sam neki Rocky ili Ali. Fuj", kaže Milanović.

Kampanju namjerava voditi grubo.

"Grubo. Guram se u prostor grubosti, s nasilnicima i pijanim uriniranim tipovima poput Šeksa, ne mogu drugačije. Plenković i Turudić lete, proganjat ću ih kao đavao", poručuje Milanović.

"Plenkovićeva vlada je najkorumpiranija, najgore kadroviranje u povijesti države. To je činjenica, Plenković je predsjednik vlade, on je zaštitnih tih kriminalaca. Moja vlada je najgora? Možemo tako razgovarati. Fufljavac je došao u Lisinski, godinama su ga ignorirali (Karamarko), došao je i Glogoški. Rijeke pravde dolaze. To je moje poslanje i povijest će nas odriješiti", poručuje Milanović.

Jeste li razgovarali s bivšim HDZ-ovcima oko koalicije, pitali su ga.

"Za to je kasno i ne mogu to napraviti. Moje zalaganje za Hrvate u BiH će se vidijeti kad me izaberu za premijera", kaže Milanović.

