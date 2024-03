FOTO Okuplja se HDZ, bit će ih 2000, predstavljaju program i slogan: Plenkovića pitali o Milanoviću

U Lisinskom se održava Opći Sabor HDZ-a

Usvajaju program stranke i predstavljaju slogan

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

09:55 Na sabor je stigao i Tomislav Karamarko.

09:50 Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved stigao je na 20. okupljanje HDZ-a u Zagrebu, a tom je prilikom komentirao kandidaturu predsjednika Zorana Milanovića na parlamentarnim izborima.

"Ono što su HDZ i premijer Andrej Plenković svo ovo vrijeme govorili je to da Zoran Milanović nije bio predsjednik svih građana. On je bio na usluzi oporbi, na određen im je način bio mentor. Utoliko me njegova kandidatura nije iznenadila. Definitivno je nespojivo biti predsjednik Republike i biti nositelj liste u prvoj izbornoj jedinici na listi SDP-a. Tebamo ozbiljno shvatiti Ustav i načela funkcioniranja države. Vjerujem da će to ozbiljno shvatiti", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar Tomo Medved za N1.

9:31 "Mi pobjeđujemo, a ovo ostalo ćete čuti", rekao je premijer dolazeći na Sabor HDZ-a. Na pitanje, štto očekuje hoće li Milanović odustati, kaže: "Ne znam svejedno mi je. Zato što ćemo pobijediti, svejedno nam je", rekao je Plenković.

9:30 U Dvoranu Vatroslava Lisinskog pristižu članovi HDZ-a.

Sabor HDZ-a - 11 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Sabor HDZ-a - 4 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Sabor HDZ-a - 7 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

8:00 Dva dana nakon što je predsjednik Zoran Milanović šokirao najavom da će na listi SDP-a sudjelovati u parlamentarnim izborima, u nedjelju u 10 sati se u zagrebačkoj KD Vatroslava Lisinskog okuplja HDZ na XX. Općem izvještajnom saboru.

Osim što će predsjednik stranke Andrej Plenković predstaviti izvješće o radu stranke od 2022. naovamo, oko 1750 izaslanika usvojit će izborni program HDZ-a za nadolazeće izbore. Očekuje se da će na saboru stranke biti predstavljen i izborni slogan stranke.

Prema HDZ-ovu Statutu, Opći sabor najviše je stranačko tijelo koje donosi Statut, Program i opće smjernice politike HDZ-a, bira članove Predsjedništva i Nacionalnog odbora, a zasjeda najmanje jednom u dvije godine. Zadnji HDZ-ov Opći sabor, koji je ujedno bio i izborni, održan je 11. lipnja 2022.