Plenković otkrio tko je nova ministrica, pitali ga i o široj rekonstrukciji Vlade

Nakon koalicijskog sastanka javnosti se obraća premijer Andrej Plenković.

Nova ministrica EU fondova je Nataša Mikuš-Žigman, rekao je premijer na početku presice.

"Predstavio sam svoj izbor za ministricu, a to je Nataša Mikuš-Žigman i ima sve kvalifikacije za obavljanje posla ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije", kazao je Plenković.

Zahvalio se bivšem ministru Šimi Erliću, a i kazao je da puno očekuje od državne tajnice Zrinke Raguž, koja će joj biti bliska suradnica u Ministarstvu.

"Sada slijedi moj dopis predsjedniku Sabora, a unutar Sabora će potom nadležni Odbor sazvati sjednicu u ponedjeljak od deset sati. Doći ćemo kolegica Mikuš-Žigman i ja, bit ćemo dostupni za sva pitanja, a dan kasnije u Saboru, vjerujem, bit će izglasana u Saboru. Drago mi je da je još jedna žena na putu ulaska u Vladu", napomenuo je premijer.

Nataša Mikuš Žigman u Vladu dolazi iz Podravke, a prije toga je karijeru gradila u državnoj i javnoj službi.

"Nataša Mikuš Žigman je i ranije radila u našoj Vladi, bila je više od 6 godina državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, ima veliko iskustvo u tematici bavljenja EU fondovima i regionalnim razvojem", poručio je Plenković nakon sastanka koalicije u Banskim dvorima.

"Bila je i čelnica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, prije toga zamjenica, trenutno je u Podravci, bavi se održivim razvojem i ima sve kvalifikacije za bavljenje poslom ministrice", dodao je premijer.

Na pitanje o široj rekonstrukciji Vlade, premijer je rekao: "One sada u ovoj fazi nisu u planu, u ovom trenutku, nakon ovako intenzivnih aktivnosti, sam se zadržao na ovome", kazao je i dodao da je on taj koji uvijek ima prvo na to.

"Ja to pravo zadržavam", rekao je.

"To bi i mi rekli da se nas pitalo", komentirao je premijer komentar EK na koncert Thompsona.

Naime, Europska komisija reagirala je na koncert Marka Perkovića Thompsona i u tome premijer ne vidi ništa sporno.

"To je neka njihova klasična reakcija i ne vidim u njoj ništa sporno", rekao je.

