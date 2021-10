Premijer Andrej Plenković u petak je na Danima hrvatskog turizma (DHT) otvorio konferenciju o budućnosti Europe i mladima u turizmu. Očekuje se da će se osvrnuti na sukob Milanović-Banožić nakon što je ministru obrane bilo zabrnajeno govoriti na svečanoj prisezi vojnika u Požegi.

Načelnik Oružanih snaga viceadmiral Robert Hranj je ministru obrane Mariju Banožiću zabranio da govori na prisezi vojnika, na što je Banožić rekao da bi trebao dati ostavku jer "izvršava zapovjedi koje nisu po zakonu".

Na to je odgovorio predsjednik Zoran Milanović koji je tu zapovjed izdao i rekao: "Ne može on ništa tražiti. Ja sam naredio da u ovakvoj prigodi govori samo Vrhovni zapovjednik. Mislim da je to bolje. Ministar ima nekog posla".

Predsjednik je upitan i smije li načelnik Glavnog stožera provoditi njegove zapovijedi, bez suglasnosti ministra. "Ja sam vrhovni zapovjednik kojeg je birao narod, a ona ima skrbnika. Njegovo ponašanje je protuzakonito, on laže. Načelnik je mojoj naredbom izdao zapovijed, to je jednostavno."