Reporter Dnevnika Nove TV analizirao je proračun za iduću godinu, ali i izazove koji su pred ministrom financija Zdravkom Marićem.

"Ministar Zdravko Marić mogao je biti široke ruke i dati još novca raznim skupinama društva, ali postoje četiri skupine, s kojima - ako bi se počeo igrati - napravio pravo socijalnu bombu", kazao je Mislav Bago u četvrtak za Dnevnik Nove tv.

On je pojasnio kako su mirovine najveća stavka u proračunu u iznosu od 44 milijarde kuna, plaće svih u proračunu su 33 milijarde kuna, 30 milijardi odlazi na zdravstvo, a 24 milijarde su pomoć - novac iz Europske unije. Te četiri stavke iznose 131 milijardu od 164 milijarde kuna proračuna, pojasnio je Bago.

Od ministra se traži da smanji PDV i trošarine na gorivo.

"Za to ima prostora, no drugi je problem kakva je struktura našeg proračuna i to bi se urušilo kada bi se taknulo", obrazložio je Mislav Bago te dodao kako će se iduće godine od PDV-a prikupiti 78 milijardi, a od trošarina 16 milijardi, što je ukupno 94 milijarde izdašnog prihoda koji održava proračun na životu", naveo je Bago te zaključio kako bi se sve urušilo kad bi ministar Marić taknuo bilo što od toga.

Ministar financija svjestan je mogućih izazova koji bi ugrozili proračun.

Bago je istaknuo kako su tri izazova koja bi mogla ugroziti proračun.

"Prvi je inflacija uvjetovana skupim energentima, drugi je zdravstvo i Covid, a treći je turizam. Koliko god je to blagodat, toliko je i opasnost", zaključio je Bago te podsjetio kako nam turizam uvjetuje 20 posto BDP-a. O turizmu ne smijemo ovisiti, nego naći nešto drugo.

Milav Bago opisao je kako je od 2000. pa do 2008. godine hrvatsko gospodarstvo raslo. Te godine zabilježen je rekordni rast, da bi se onda počelo urušavati, kao i svjetska ekonomija. U padu smo do 2014. - dvostruko duže smo u recesiji nego sve ostale zemlje Europske unije. Od 2015. počinje oporavak i 2019. dolazimo gdje smo bili 2008. Opet dolazi do pada, da bismo pove godine tamo gdje smo bili 2019. godine, rekapitulirao je Bago te odao kako se nada da je to posljednji pad za jedno duže razdoblje.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr