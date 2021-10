Milanović je sudjelovao u Požegi na svečanosti polaganja prisege 32. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju. Nakon svečanosti dao je izjavu za medije te se osvrnuo na zabranu ministru obrane da govori na samoj svečanosti. "Ne može on ništa tražiti. Ja sam naredio da u ovakvoj prigodi govori samo Vrhovni zapovjednik", rekao je predsjednik.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, Zoran Milanović, sudjelovat će na svečanosti polaganja prisege 32. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Načelnik Oružanih snaga viceadmiral Robert Hranj naredio je ministru obrane Banožiću zabranio da govori na prisezi vojnika.

"Ne može on ništa tražiti. Ja sam naredio da u ovakvoj prigodi govori samo Vrhovni zapovjednik. Mislim da je to bolje. Ministar ima nekog posla", rekao je Milanović.

"Danas se upleo u zapovjedni lanac. Instalirao je svoju osobu na vojni događaj. To nije udar na vojsku. To je politička svinjarija. On laže. Ali pričekajte još dan, dva, ima toga još...", objasnio je.

"Mora se znat hijerarhija u vojsci. Kad ministar prestane kažnjavati i arbitrarno slati u mirovinu zaslužne vojne časnika… Opet ponavljam, nema ministra, postoji Plenković. Neće se vojska voditi kao HDZ.- Nije mu general zabranio da govori, nego vrhovni zapovjednik", rekao je Milanović.

"Sve je to zakonito, a još više po Ustavu", dodao je.

Također, dodao je i da se ministra ne pita ništa. "On može šikanirati ljude temeljem zakona. Takva zlouporaba se u civilnom pravu zove šikana, štetna emisija", nastavio je Milanović.

"Tko je on da traži njegovu ostavku? Hoćete da ja tražim njegovu?", upitao je Milanović.

Kad su ga upitali s kim će razgovarati o ovoj situaciju, on odgovara - "S patrijarhom SPC-a. S kim ću razgovarati? S premijerom".

"Zlostavljač vojske, čovjek koji je dolutao u ovaj sustav. Ovaj čovjek je zlostavljač. S 40 i kusur godina je došao na iole nekakav posao. Ovaj gospodin je pao s kruške", opisao je ministra.

Pitali su novinari Milanovića što očekuje da se sredi situacija. "Da Plenković razgovara sa svojim štićenikom i dovede ga pameti."

"Meni je žao vojnika. Međutim, vojnici su trenirani za puno gore stvari", dodao je predsjednik. "Nije mu načelnik čiju ostavku traži zabranio, načelnik je proveo moju naredbu."

"Ministar je protivno vertikali zapovjedi na uličarski način postavio svoju suradnicu, ženu od 50 kila da stoji, da istisne službenog moderatora...To je ispod svake razine. Ovo su užasno važne stvari. Ovo je problem. I na putu stoji jedan beznačajan tip kojeg se može pripitomiti", zaključio je.

"Da nema Baneta, gladni ste, goli i bosi. Kao ptići", izjavio je.

Uskoro opširnije...