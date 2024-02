Plenković o aferi na Geodetskom: "Za DORH i USKOK bi bilo vrlo nezgodno ako ostane nadležnost EPPO-a"

Premijer Andrej Plenković ocijenio je u četvrtak da je Vlada koja je danas na sjednici donijela osam uredbi kojima se reguliraju radna mjesta i koeficijenti za izračun plaća u državnoj i javnim službama napravila povijesnu reformu sustava plaća, tešku 1,63 milijardi eura.

Nije želio otkriti datum izbora.

"Kad bude, bit će. Sve je u roku, uopće ne razumijem čemu šušur. Jesmo dobili izbore za četiri godine? Postoji li razlog zašto bismo si skraćivali mandat? Jer oporba to očekuje? Nigdje nisam vidio da se parlamentarna većina prilagođava željama opozicije. Nije to demokratura ni diktatura, to su normalna pravila igre. Izmišljanje svega… bit će kad će bit, u zakonskom roku", rekao je.

Osvrćući se na nezadovoljstvo dva sindikata iz domene obrazovanja nezadovoljna uredbom - Preporod i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, komentirao je da nije primijetio da su ostali nezadovoljni niti imaju razloga biti nezadovoljni, kao niti ova dva.

"Nemaju razloga biti nezadovoljni niti predstavnici ovog sindikata jer se povećanje koeficijenata odnosi na sve, na profesore, učitelje, zaposlenike u visokom obrazovanju, službenike, namještenike i mislim da je ova reforma kada ju se pogleda smireno, bez ikakvih emocija, ogroman, veliki doprinos materijalnom, ekonomskom i socijalnom statusu zaposlenika", ustvrdio je premijer.

Novinari su premijera pitali o odnosu s EPPO-om.

"Prvo, taj ured ne postoji zbog zaposlenika, postoji zbog političke volje država članica, a Hrvatska je bila među prvima koje su to htjele, da nam je u interesu na razini EU imat jedan takav ured. Njegova je zadaća zaštita sredstava Unije. Ne želiko da itko zlorabi europska sredstva. Moja je vlada 2017. bila među prvima koja se uključila u mehanizam pojačane suradnje", rekao je.

"Što to govori? Govori o političkoj volji da ustrojimo takav mehanizam. Ako smo mi vlada koja želi da postoji takav ured, onda ne znam tko i na temelju čega to dovodi u pitanje", rekao je Plenković.

"Vlada je za Hrvatsku u kojoj radi i djeluje EPPO. Podsjećam, ljudi misle da tamo rade neki stranci. Tu rade Hrvati, dojučerašnji zaposlenici DORH-a, Uskoka. Njih je sedam, sve su Hrvati. Naši ljudi rade svoj posao, samo što prate kako se troše europska sredstva. Mi to podržavamo", rekao je.

"To se događa radi nas, ne radi oporbe, medija...", rekao je Plenković.

"Što se tiče ovog slučaja, EPPO je gledao nešto oko Geodetskog fakulteta. Onda su malo pomalo došli do slučaja 3D snimanja Zagreba nakon potresa. Međutim, jasno je kao dan da je do jedan euro koji se potrošio na 3D snimanje za Geodetski fakultet isplaćen iz državnog proračuna. To je činjenica.

To ne znači da ja ili bilo tko smatram da se to ne treba istražiti. Dapače, mi smo najzainteresiraniji da se to istraži. Pitanje je zašto EPPO istražuje nešto što nije trošenje EU novca", rekao je Plenković.

Premijer kaže da nema ništa sporno u ponašanju i djelovanju ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek.

"Ona je jedna od najzaslužnijih da se organizirala obnova državnih, javnih zgrada, kulturne i sakralne baštine. Ona je jedna od najzaslužnijih za brzu obnovu Zagreba i centra Petrinje", rekao je Plenković.

"Imputirati ovako medijski, politički odgovornost ministrice za nešto ovako je u najmanju ruku neumjesno. Što se tiče EPPO-a, ja smatram da oni za ovo nisu nadležni, to je 100 posto. Za DORH i USKOK bi bilo vrlo nezgodno ako u ovom slučaju ostane nadležnost EPPO-a. Onda nam ne trebaju DORH ni USKOK", rekao je.

