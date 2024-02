Plenković o Uredu europskog javnog tužitelja: "Nismo protiv toga, to je debilna i lažna teza oporbe"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je u subotu u Rijeci da Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Hrvatskoj radi svoj posao, a da DORH mora vidjeti što je njegova nadležnost.

Plenković je rekao i da nije prozivao glavnu državnu odvjetnicu da se oglasi oko te nadležnosti.

U EPPO-u rade naši ljudi, i to za pristojnu europsku plaću

Ponovio je da Ured europskoj javnog tužitelja (EPPO) u Hrvatskoj postoji isključivo i samo zbog političke volje njegove Vlade, HDZ-ove vlade i parlamentarne većine, ne zbog ljudi koji su, kako je rekao, prešli s kunske plaće na pristojnu, veliku europsku plaću, a bili su državni odvjetnici u DORH-u i Uskoku - u Ured europskog javnog tužitelja, "da javnost zna".

Pročitajte i ovo rijeke ljudi na ulicama FOTO Pogledajte kako je izgledao prosvjed oporbe iz zraka

"Ljudi misle da su to stranci, nisu, to su Hrvati, zamjenici državnih odvjetnika koji su radili prije u hrvatskom državnom odvjetništvu, a sada su se preselili u okviru iste institucije u sobu na čijem ulazu piše 'Ured europskog javnog tužitelja'. Nema tu Luksemburžana, Francuza, Nijemaca... sve su to naši ljudi", rekao je i dodao da je njihova nadležnost da štite financijske interese Europske unije.

"Ja sam kao europski zastupnik u europskom parlamentu bio za osnivanje tog ureda, a kad sam postao premijer bio sam još više za, da budemo prvih 16 članica Unije koji su to podržale. Nasuprot debilnoj i lažnoj tezi oporbe da smo protiv Europskog javnog tužitelja. On zbog nas postoji, a na radi oporbe, ne radi medija ili nevladih udruga", istaknuo je i dodao da je to "lekcija broj jedan".

Drugo, kazao je, što se tiče Geodetskog fakulteta - koristio je EU sredstava u projektu iz Operativnog program konkurentnost i kohezija u kojem je nadležno Ministarstvo znanosti, za redoviti projekt kupovali su jahte i aute, netko ih je od kolega prijavio da to ne koriste za službene svrhe i to je bilo interesantno Uredu europskog javnog tužitelja pa je sasvim legalno pokrenuo izvide.

Tako je došao i na pitanje 3D snimanja nakon potresa što s s jahtama i putnim nalozima nema veze... hop hop, tu mi je nešto čudno. Da bi njihova nadležnost bila utemeljena, treba vidjeti da li je došlo do štete za financijske interese EU, rekao je Plenković te podsjetio da su ta snimanja, za što opremu ima Geodetski fakultet, rađena za procjenu štete za obnovu od potresa, bez čega se ne bi znali razmjeri štete.

DORH i Uskok trebaju pokrenuti izvide

Te snimke koristimo ne bismo li postavili zahtjev za Europski fond solidarnosti ne bi li dobili sredstva za obnovu od potresa. Sad, koja su sredstava korištena, jesu li bila iz Fonda solidarnosti ili državnog proračuna...to sam sve provjeravao i s ministarstvom financija i dobio četiri izvješća da su sredstva trošena iz državnog proračuna te da "niti centa" nije deklarirano kroz Fond solidarnosti, rekao je.

Zašto bi me ministri lagali ako pitam čije su to pare za 3D snimanje? Ako je to istina i ako ima problema je li nadležan DORH ili EPPO, DORH i USKOK trebaju pokrenuti izvide sa svoje strane. I onda dolazimo do pozitivnog sukoba nadležnosti - gdje se svi hoće baviti tom temom ili negativnog - gdje nitko neće ništa, kao što su se 2015. pravili nevješti u vezi Turudića i Mamića - Milanović i Cvitan, Ostojić, Miljenić i Lozančić...i nisu htjeli ništa poduzeti. A zašto? Jer im je Dominić, frend od Mamića, bio ravnatelj policije kojeg su držali tamo čak do 2016. Pa neće im policija nego će SOA raditi njezin posao, kaže Plenković.

Pročitajte i ovo Provjerite zalihe Povlače se popularni keksi, mogu sadržavati metal

U toj priči EPPO radi svoj posao, ali i DORH mora vidjeti koja je njegova nadležnost. To mi je u interesu jer sam se 'polomio' da dobijemo pare, 2,5 milijarde, za obnovu, a ne ekipa s prosvjeda na Markovom trgu, rekao je.

Na upit hoće li pozvati DORH da se oglasi i razriješi pitanje nadležnosti, Plenković je odgovorio da je na DORH-u da pokreću postupke, "ne treba im sve nacrtati".