Pred nama je dosta sunca, osobito na Jadranu. Jedino će za vikend ujutro biti prolazne magle, osobito u nedjelju. Do kraja godine na vrijeme će posvuda djelovati prostrana i jaka anticiklona.

Pri tome će ciklonalni vrtlog na istoku Sredozemlja postupno slabjeti, a s njim i gustoća izobara prema ovoj anticikloni. Posljedica toga je i postupno slabljenje vjetra u našim krajevima, osobito bure na Jadranu, i to najviše od subote.

U petak ujutro prevladavat će sunčano. U unutrašnjosti hladno uz mraz, a ponegdje može biti i magle. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Na Jadranu još dosta vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, ponajprije podno Velebita gdje će ponegdje biti i olujnih udara. Najniža jutarnja temperatura od -7 do -2, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 0 do 3, a na moru od 4 na sjeveru do 10, 11 Celzijevih stupnjeva na jugu.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 3 do 6 stupnjeva. I u istočnim predjelima pretežno sunčano mjestimice uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura poslijepodne do 3 ili 4 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorju vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita ponegdje još i s olujnim udarima. Najviša temperatura u gorskom području od 1 do 4, a na Jadranu od 10 do 13 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano uz umjerenu i jaku, ponegdje na udare i olujnu buru koja će ipak prema večeri postupno slabjeti. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, a vjetar većinom slab. Jutra će biti hladna uz mraz, a osobito u nedjelju mjestimice i maglu.

Na Jadranu pretežno vedro. Ujutro, i ovdje je mjestimice moguća magla, osobito od nedjelje. U subotu umjerena, podno Velebita i jaka bura, lokalno i s olujnim udarima. Od nedjelje duž obale tek slaba do umjerena bura, a danju prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Temperatura bez znatnije promjene.

Do kraja godine, dakle, pretežno sunčano, na Jadranu i vedro. Ujutro mjestimice moguća magla, osobito u nedjelju. Bura će za vikend oslabjeti, zatim i prestati pa će vjetar biti posvuda slab. Jutro u unutrašnjosti hladno uz mraz.

Pročitajte i ovo Ni da mi platiš! Nude im i novac, ali nitko ne želi ovako nazvati dijete: "Odluče se dati ime i po serijama i po svemu drugome"

Pročitajte i ovo finiš utrke Tko je primio najviše, a tko najmanje donacija? Ovo su još neke zanimljivosti o kandidatima