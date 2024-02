Punih 14 sati trajala je rasprava u Saboru: Kad ćemo na izbore, ne zna se

U četvrtak, nešto iza pet sati, Hrvatski sabor zaključio je raspravu o SDP-ovu prijedlogu da se Sabor odmah raspusti i raspišu izbori za novi saziv, o tom prijedlogu još treba glasovati, a kada će se to dogoditi za sada nije poznato.

U raspravi, koja je trajala više od 14 sati, HDZ je odbio oporbeni poziv da se odmah ide na izbore, te poručio kako će izbori biti u roku i kada to odluči većina, a ne manjina.

Svi znamo da smo u izbornoj godini, zašto onda danas raspravljamo o raspuštanju, pitao se akademik Željko Reiner (HDZ) koji drži da se vrijeme moglo i korisnije utrošiti.

Reiner: Prilika za još jedan predizborni oporbeni skup

Sabor je politička pozornica, naše rasprave su praćene i oporbi je ovo prilika za još jedan predizborni skup, kazao je Reiner koji smatra da prijedlog o raspuštanju Sabora ima najmanje smisla od svih oporbenih interpelacija, opoziva itd.

Oporba je uporno ponavljala zamjerke koje je na račun HDZ-a, Vlade i premijera iznosila i proteklih dana i tjedana, apostrofirajući im brojne afere, Tolušića, Žalac, Rimac, Kujundžića, niz lokalnih dužnosnika.

Afere se događaju gotovo stalno, u sedam Plenkovićevih godina nije provedena ni jedna ozbiljna reforma, svaki dan s HDZ-om je izgubljen dan, nabrajali su oporbeni zastupnici.

U ovih sedam godina 220.000 ljudi je otišlo iz zemlje, 750.000 je gurnuto na rub siromaštva, 50.000 umirovljenika je blokirano, kontinuitet Plenkovićeva mandata su pad kupovne moći i standarda, društvena i ekonomska nejednakost, kazala je Sabina Glasovac (SDP).

Majda Burić (HDZ) na tih sedam godina gleda drugačije.

U tom razdoblju Vlada je ostvarila potpunu europsku integraciju, ono što je započeo Tuđman, Plenković je u duhu modernog suverenizma doveo do realizacije, kazala je.

Ustvrdila je i da smo jedno od najbrže rastućih gospodarstava u EU, da imamo najveći kreditni rejting ikada, stabilnost financija.

Vidović: Svaki dan odgode izbora, dan je previše

Cinizam, osjećaj nemoći, zazor od politike, najniža razina socijalnog povjerenje, to vladajuća politika isporučuje građanima, stoga je svaki dan odgode izbora, dan previše, dodao je Davorko Vidović (SD).

Svaki dan s ovom Vladom je dodatni dan u kojem će se Hrvatskoj nanositi materijalna, pa i duhovna šteta, kaže Nino Raspudić (Most) koji HDZ-ovu razgranatu koruptivnu strukturu uspoređuje s hobotnicom. To se ne tiče samo mnoštva krakova koji se mogu svugdje zavući, hobotnica ima i tajno oružje, vrećicu sa crnilom koje ispušta kad želi zbuniti neprijatelje, objašnjava zastupnik i dodaje kako tome svjedočimo i u HDZ-ovim redovima.

Zastupnice Možemo čitale su poruke koje su im građani pisali na društvenim mrežama o razlozima zbog kojih treba raspisati izbore i smijeniti HDZ. Sandra Benčić, među inim, navodi zapošljavanje po političkoj i stranačkoj liniji, promoviranje najlošijih djelatnika.

Uz HDZ, treba smijeniti i njegove politike, kaže Katarina Peović (RF) i navodi da se veliki uspjesi Vlade temelje na statističkoj manipulaciji.

Oporba premijera proziva i jer ne želi otkriti datum izbora.

Čuva to kao zmija noge, nema hrabrosti to reći, bahato se odnosi prema građanima, kaže Marin Miletić (Most).

Da su sigurni u pobjedu, raspustili bi Sabor, dodaje Benčić.

Najduže saborske rasprave

Da bi SDP-ov, odnosno oporbeni prijedlog, bio prihvaćen i Sabor raspušten, mora dobiti glasove 76 zastupnika, no mali su izgledi da će se netko od vladajućih prikloni zahtjevu oporbe.

Iako je rasprava o raspuštanju Sabora jedna od dužih, nije i najduža, rekorderi su rasprave o izmjenama saborskog Poslovnika i zakona koji uređuje financiranje političkih stranka.

Ova posljednja trajala je čak 33 sata, zahvaljujući ponajprije činjenici da su mostovci na zakon podnijeli gotovo 900 amandmana.

Upola manje, 17 sati, Sabor je raspravljao o izmjenama Poslovnika. Obje su rasprave vođene u prošlom saborskom sazivu.