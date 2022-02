Ministar Tomislav Ćorić dao je kratku izjavu o aferi Rimac i najnovijim optužbama. Kaže da je na raspolaganju svim tijelima RH vezano za istragu oko projekta Krš-Pađene. Podsjetimo, ključni akter afere Rimac teško je optužio ministra Ćorića.

Ministar Ćorić odgovorio je na optužbe vezano za aferu Rimac.

Naime, Domagoj Validžić, bivši pomoćnik u Ministarstvu zaštite okoliša navodno je istražiteljima rekao da je upravo ministar Ćorić tražio da pogoduje investitorima u aferi vjetroelektrane.

Validžića sumnjiče da je pogodovao investitorima u vjetropark Krš-Pađene, a navodno je istražiteljima rekao da je upravo Ćorić to tražio od njega. Navodno ima i mail kao dokaz. Ministarstvo je izdalo pozitivno mišljenje za vjetropark, iako, sumnja se, za to nije bilo uvjeta. Validžić je upravo zbog toga pod istragom.Telegram je u utorak objavio mail, koji je navodno Validžićev dokaz kojim želi pokazati da je Ćorić znao za to mišljenje.

Ćorić kaže da je cijeli projekt naslijedio 2017. godine kada je preuzeo ministarstvo Zaštite okoliša.

"Rješenje Ministarstva Zaštite okoliša potvrdio je Upravni sud i što se tiče predmeta, rješenje je posljednje koje je Ministarstvo izdalo, a da je imalo pravne učinke. Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša izdano je 2019. godine. Mišljenje je izradila Uprava za energetiku na čiji rad ja nisam imao utjecao", kazao je.

"Odgovorit ću na sva pitanja i bit ću i bio sam na raspolaganju svim tijelima RH. Na objave iskaze ili strategije obrane zapravo ne smijem dalje odgovarati", kazao je ministar koji je naprasno otišao s presice na kojoj nije bilo novinarskih pitanja.

