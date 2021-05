SMS-ovi bivše državne tajnice Josipe Rimac otkrivaju nove slučajeve za koje je intervenirala. Također, USKOK sumnja da je bivša državna tajnica najmanje u dva navrata tražila Milenka Bašića novac za HDZ.

Bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac kontaktirala je s predstavnicima najmanje deset ministarstava kako bi riješila sve probleme s kojima se tvrtka CEMP Milenka Bašića susreće pri realizaciji projekta Krš-Pađane.

Kontakti Josipe Rimac i poruke u mobitelima USKOK-u su jasan dokaz kako je ona de facto funkcionirala kao plaćeni Bašićev lobist, a za svoj rad primala je od Bašića i mjesečni paušal od najmanje 40.000 kuna, piše Jutarnji list.

USKOK sumnja i da je bivša državna tajnica najmanje u dva navrata tražila Milenka Bašića novac za stranku, piše Telegram.

Nakon što je Bašiću javila da se bavi izborima, Josipa Rimac ga je, proizlazi iz pronađenih poruka, zamolila da joj pomogne jer, navodi USKOK, "mora zatvoriti financijsku konstrukciju".

To mu je napisala u subotu, a Bašić joj je odgovorio da se vide u ponedjeljak. Je li i koliko novca dobila taj ponedjeljak od Milenka Bašića u ovom trenutku nije poznato. Naime, Rimac će pod mjerama tajnog nadzora završiti tek u prosincu 2019. godine.

U kontekstu sumnjivog financiranja HDZ-a može se gledati na još jedan razgovor Josipe Rimac i Milenka Bašića koji su rekonstruirali istražitelji. Rimac je 31. listopada 2018. godine javila Bašiću što sve poduzima ne bi li mu osigurala odobravanje HBOR-ova kredita.

Zatim ga je, stoji u spisu, "zamolila neutvrđeni novčani iznos"… jer "u petak dolje ima izbore za mladeži HDZ-a". "Ovih dana imamo veća druženja i trebamo to posložiti. Jako mi je to važno", napisala je Josipa Rimac Milenku Bašiću. On joj je odmah uzvratio: "Kad pijemo kavu?" Sastanak su dogovorili u jednom hotelu u Zagrebu.

Ako je Milenko Bašić preko Josipe Rimac financijski pomagao HDZ-u, postavlja se pitanje na koji je način to učinio i radi li se o donacijama, jesu li one zakonski evidentirane i u kojem su iznosu bile.