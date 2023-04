Na stranicama DHMZ-a izdano je narančasto upozorenje za dio zemlje zbog nevremena. Neke prometne linije su u prekidu.

Na području Velebitskog kanala i Južne Dalmacije izdano je narančasto upozorenje zbog nevremena u nedjelju, piše na stranicama DHMZ-a.

Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. U Dalmaciji umjereno do jako jugo i istočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka, mjestimice i olujna bura koja će se do večeri proširiti prema jugu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 13 stupnjeva Celzijusovih, na istoku i jugu Hrvatske malo viša.

Bit će promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, osobito u prvom dijelu dana kada lokalno može biti izraženija, u Dalmaciji praćena i grmljavinom. U najvišem gorju snijeg, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za nedjelju.

Linije u prekidu

Zbog vjetra, na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok (Draga) i Šmrika te Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), izvijestio je u nedjelju ujutro Hrvatski auto-klub (HAK).

Na državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99), lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće(LC58107) te na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za I. skupinu vozila (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom).

Jak vjetar usporava promet i na autocestama A1 između tunela Sveti Rok i čvora Posedarje te A6 Rijeka-Zagreb između čvora Kikovica i tunela Tuhobić, no obje autoceste otvorene su za sve skupine vozila.

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Mogući su odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). U priobalju puše jak vjetar. Vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

U prekidu četiri katamaranske linije

Zbog radova vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Bregane te na autocesti A3 Bregana-Lipovac između naplatne postaje Zagreb istok i čvora Križ u smjeru Bregane. U obje zone radova trenutno se vozi po dva sužena prometna traka u smjeru Lipovca i jednim u smjeru Bregane. Zatvoren je ulazni krak čvora Jakuševec (A3) u smjeru Lipovca. Vozačima se preporuča korištenje obilaznih pravaca.

Privremena regulacija prometa na autocesti A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu).

U prekidu su: katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Pula-Zadar, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split i Lastovo-Korčula-Dubrovnik.

Katamaran na liniji Rivanj - Sestrunj - Zverinac - Brbinj - Božava plovi bez pristajanja u luke Rivanj i Zverinac.