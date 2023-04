Najmanje troje ljudi poginulo je u petak u snažnom tornadu koji je zahvatio južnu američku državu Arkansas, a još su tri osobe poginule na sjeveru u državama Illinois i Indiani od posljedica jakih grmljavinskih oluja, objavile su lokalne vlasti.

U Arkansasu su dvije osobe smrtno stradale u gradiću Wynneu, rekla je na konferenciji za novinare guvernerka Sarah Huckabee Sanders. Kazala je da je u toj saveznoj državi proglašeno izvanredno stanje te je angažirano stotinjak pripadnika nacionalne garde.

"Središnji Arkansas pretrpio je golemu štetu", tvitala je. Usto je u okrugu Pulaski u kojemu se nalazi nevremenom teško pogođeni glavni grad Arkansasa Little Rock smrtno stradala još jedna osoba.

