Iz trećeg pokušaja konstituirano Gradsko vijeće Rijeke! Evo tko je bio presudan glas

Napokon je konstituirano Gradsko vijeće Grada Rijeke izborom Roberta Kurelića za predsjednika, a Rijeka je tako izbjegla nove izbore.

Gradonačelnica Iva Rinčić većinu je osigurala glasovima vijećnika s liste bivšeg gradonačelnika Marka Filipovića, piše Novi list.

Kurelić je dobio 16 glasova vijećnika, a protiv je bilo devet. U 16 glasova koji su ga podržali nalazi se 11 vijećnika s liste Ive Rinčić, tri vijećnika s liste Marka Filipovića te dva vijećnika Mosta.

U trećem pokušaju formiranja Gradskog vijeća, kako bi se izbjegli novi izbori, ključni glas za izbor Kurelića bio je Stefan Mataja Mafrici s Filipovićeve liste koji je prva dva puta bio protiv.