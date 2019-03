Ivica Todorić izručen je Hrvatskoj prje više od četiri mjeseca. Suočen je s optužbama za malverzacije kojima je svoju bivšu tvrtku oštetio za 1,6 milijardi kuna. No, on i vrh Agrokora još uvijek nemaju optužnice, već samo status osumnjičenika.

Ivica Todorić nekadašnji vlasnik Agrokora, izjavio je kako je postojala urota, kako bi ga se rušilo i izguralo iz komapanije. U intervjuu za N1 rekao je da su to radili i neki ljudi unutar kompanije. Unatoč svemu, kaže da je danas veseliji i sretniji čovjek. Govorio je i o odnosu Martine Dalić i premijera Plenkovića. Na pitanje kako gleda na budućnost Agrokora, Todorić je izjavio kako za godinu dana Fortenova neće postojati.

"Neće biti ništa od cijelog biznisa Agrokora. Agrokor je imao promet oko 30 milijardi kuna kad sam ja otišao, danas bi imao 35. A u ovom trenutku ima 20 milijardi, a iduće će godina imati možda osam jer će Konzum otići, raspast će se, a kad konzum ne postoji ne postoji ni grupa", smatra.

Prozvao je premijera Plenkovića. "Plenković, on je svime rukovodio, on je bio na svim sastancima, on je sve znao."

Bivši vlasnik Agrokora obrušio se i na DORH. Za njih pak kaže da su se stavili u "štićenje jednog čovjeka - Andreja Plenkovića. To je čovjek koji je nažalost ucijenjen i to očito od jako puno osoba", izjavio je Todorić, a na pitanje kako to mislite, opširno je odgovorio:

"Imate prvo Martinu Dalić, što je ona sve napravila? Što je radila s aferom Hotmail, što je činila i što se događalo. Što je napravila njemu kad ga je otkrila u izvještaju i rekla - on je, on je bio prvi, on je odgovoran. Ona ga je direktno optužila, ona ga je najteže optužila što ga je mogla. Ne optužuje ga Ivica Todorić.

U jednom dokumentu rekla je da Borg grupa nije bila službeni partner Vlade, ali je bila rezultat koalicijskog dogovora. Gospodin Petrov je došao pred Povjerenstvo i u nulu obrazložio protiv čega je bio, reka oda nije znao za tu grupu. DORH je isti čas trebao opet otvoriti slučaj. DORH za 10 dana može znati cijeli istinu o Agrokoru. Ja sam toliko čist, ja sam toliko dobroga donio ovoj državi, ništa nisam uzeo.

Pazite, 15 ljudi koji su zajedno sa mnom osuđeni, imovina, može se sad provjeriti. Neka na primjer gospodin iz Orbica da svoju karticu koliko ima, jedanput više nego svi mi zajedno. Neka Tedeschi otvoreno kaže svoju karticu i imovinu i nek se usporedi sa svima nama, sa svih 15 ljudi koji su gradili ovu državu, stotinu firmi pomogli, 60.000 ljudi zaposlili... I sve su oni to porušili", uvjeren je Todorić.

Ponavlja kako će se politički aktivirati i osnovati stranku: "Ja sam rekao da ja u politiku idem, mogu reći da intenzivno radimo i ja sam prezadovoljan. Mislim da mi sutra možemo preuzeti Vladu i od ove države napraviti cvijet."

O stanju u državi kaže: "Vi vidite koji su odnosni snaga danas i vidite što se danas u Hrvatskoj radi. Po svim ljestvicama mi smo na dnu. Koja god stranka izašla van dobila 10 posto, začaš je imala 5 posto. Uništavaju ih. Mi smo uzeli taktiku, u pravom trenutku ćemo izaći van, a spremni smo u nulu".

Na pitanje, misli li da još uvijek može vratiti Agrokor, Todorić je odgovorio: "Rekao sam da me ovo što sad radim više veseli, mislim da ovdje više društvu doprinosim. Ovi toliko uništavaju državu. Oni su uništili Agrokor, oni će pasti na Agrokoru, ali što su radili od INA-e, od SMS-a, što su radili od aviona... I nikome ništa, sve pod tepih. Neće pod tepih. Plenković misli da će se zaboraviti, nitko neće zaboraviti."