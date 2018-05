Ivica Todorić oglasio se u subotu poslijepodne još jednom noim blogom znakovitog naslova ''Upozorenje''.

''Kao što znate, stalno upozoravam na činjenicu kako je ovo guranje da se što prije dogodi (kako je mi zovemo) Knighteadova „nagodba“ ustvari jedna drska manupulacija javnosti. Oni čekaju žrtvu koju bi optužili za rušenje „nagodbe“. Tada će sve pravno posložiti i gurnuti Agrokor u stečaj!'', tvrdi Todorić u blogu u kojem još jednom proziva i premijera Andreja Plenkovića, kao i bivšu ministricu gospodarstva Martinu Dalić.

Nakon što je u subotu ujutro na svom blogu Ivica Todorić objavio kako će da će ''do nagodbe doći, ali do one zakonite, koja bi zatvorila mogućnost tužbi za naknadu štete od Republike Hrvatske od nekoliko milijardi eura'', tu nije stao već je u subotu poslijepodne objavio još jedan tekst.

Post prenosimo u cijelosti;

''Kako su Plenković i Ramljak svu najvrijedniju imovinu Agrokora već dali lešinarskom fondu Knighthead, odnosno njegovom trustu Madison Pacific u Hong Kongu, to bi bio kraj njihove smišljene igre, a milijuni eura bi bili na njihovim računima izvan Hrvatske.

Osim toga njima je problem i Sberbank od kada se opravdano vratila za stol. Knighthead i „skupine“ morale bi nemali dio svoga profita ustupiti Sberbanku.

Sve su složenije igre oko slučaja Agrokor, a moja je preporuka „ ne se petljati ako ne moraš, samo možeš imati problema".

Pogledajmo, na primer, danas poziciju Ustavnoga suda. Povjerovali su odgovoru Vlade i njezinom očitovanju o Agrokoru, a nove su činjenice već drugi dan srušile sve argumente Vlade. A što ćemo još saznati ?

Plenković i Knighthead su doveli najskuplje savjetnike i lobiste na svijetu, (pogledajte malo na internetu, dramatično najskuplje), protiv njih se teško boriti, međutim, iz razloga što izvršitelji u Hrvatskoj nisu sposobni izvršiti njihove naloge (oprostite, ali moram kazati da ovdje imaju posla s budalama), posebno Dalić, Ramljak, sada i ti savjetnici i lobisti, svi imaju „ putra na glavi „. I to mi koji se borimo protiv korupcije Plenkovića i Zločinačkih skupina u HR moramo sada iskoristiti da istinu rasvijetlimo do kraja.

Plenković govori (laže, za sada nažalost laž prolazila) - Morali smo hitno s Lexom inače bi bila katastrofa.

Plenkoviću, jednom si ulovio u mutnome pa se izglasao kriminalan Lex Agrokor! Osigurao si sebi, Dalić i Tomasu Wagneru privatni deal. Bilo je DOSTA!

PLENKOVIĆU, KAŽI HRVATSKIM GRAĐANIMA ZAŠTO SE SADA ŽURIŠ ?!!

Kaži zašto si predložio Vladi ovakav Roll up ugovor kojim je:

Čitav proces Lex Agrokora Roll-up ugovorom stavljen pod kontrolu Knightheada

Zabranjeno smijeniti AlixPartners i Izvanrednoga povjerenika, moraju se konzultirati s Knightheadom

Nametnuto Agrokoru da mora otkupiti vlastite obveznice na svoju štetu, po cijenama koje nisu tržišne, već cijeni koja osigurava povrat Knightheadu od 300%

Nametnuto da samo odabrani, pravni savjetnici (npr. Dolički ) koji su u sukobu interesa mogu biti angažirani, a „Nagodba“ ako nije odobrena od strane Knightheada, ne može se realizirati?!

ČAK JE PREDVIĐENO DA PAD VLADE MOŽE DOVESTI DO NAPLATE ČITAVOG DUGA, ČIME NA ODREĐEN NAČIN ŠTITI VLADU I NIJE DOPUŠTENO PRODUŽITI ZAKONSKI ROK LEX AGROKORA ILI DONIJETI NOVI ZAKON BEZ SUGLASNOSTI Knightheada

Ovim ugovorom delegirane su nevjerojatno velike ovlasti lešinarskom fondu Knighthead, potpuno upravljanje procesom i Agrokorom, a sponzorirani od politike

Nametnuto da nad svim procesima koji su vezani za osnivanje novog Agrokora i izbor ključnog menadžmenta, apsolutnu kontrolu ima lešinarski fond Knighthead

Sada Plenković opet hoće hvatati u mutnom, samo sada želi progurati kriminalnu „nagodbu“. I to provedbom kriminala i nezakonite procedure, falsificiranjem bilanci, ucjenjivanjem ljudi. Danas je potpuno jasno da se „nagodba“ doživljava kao spas korumpirane politike. Međutim ovom prilikom to nije samo politika.

Plenković si je dopustio da obezvrijedi pravni sustav Hrvatske, vladavinu prava, politički kredibilitet HDZ-a, i, nažalost, duboko je počeo razarati industrijsku i ekonomsku stabilnost Hrvatske, nešto čega sam nije svjestan jer ne razumije, no negativne posljedice njegovog djelovanja ćemo svi zajedno osjetiti u mjesecima pred nama'', napisao je Todorić.