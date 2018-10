Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u utorak je nakon sjednice Predsjedništva Sabora, komentirajući promociju knjige Martine Dalić, ocijenio da "Agrokor nije crno-bijela priča".

Naglasio je da je sjena na proces bačena kada je Alix partners angažirao tvrtku u kojoj je radio bivši povjerenik na što je reagirao kritikom, što i danas smatra ispravnim.

„Meni je najvažnije da taj proces uspješno priveden kraju, što se najbolje vidi iz odluke Visokog trgovačkog suda koji je potvrdio nagodbu, a Sud u Londonu donio odluku o izručenju Ivice Todorića. Rezultati Agrokora, Konzuma i ostalih dijelova sustava su izvrsni, dakle, posao je obavljen kako treba i riječ je o velikom uspjehu“, ocjenjuje Jandroković.

"Ono što sam govorio kada se dogodila ta krizna situacija, ostajem pri tome, to mislim i sada i mislim da je bilo važno da se to kaže“, kazao je na primjedbu da se nalazi među onima koje je Dalić u knjizi kritizirala.

„U trenutku kada je otkriveno da je Alix partners angažirao tvrtku u kojoj je radio bivši Vladin izvanredni povjerenik, reagirali smo da to nije dobro, a ja sam rekao da mi 'to nije simpatično'. To je bacilo sjenu na proces oko Agrokora, da se to nije dogodilo, teško da bi bilo tko mogao naći primjedbu. Cjelokupni projekt je uspješno završen, sačuvana su radna mjesta, sačuvan je Agrokor, kooperanti i OPG-ovi. Ovdje je bačena sjena, žao mi je što se to dogodilo, ali reagirao sam onako kao što sam smatrao ispravnim i iza toga stojim i sada“, poručio je šef parlamenta.

„Nemam nikakvog animoziteta prema gospođi Dalić, normalno komuniciramo, gostovao sam jučer u vrijeme promocije u radijskoj emisiji i zato nisam bio na promociji knjige“, pojasnio je svoj nedolazak na promociju. Premijeru i ministrima koji su bili na promociji ništa ne zamjeram, kazao je Jandroković, dodavši da knjigu nije pročitao.

Komentirajući pohvale oporbe da je dobro što nije bio na promociji knjige Martine Dalić, Jandroković je ustvrdio da oporba uvijek govori ono što misli da će naštetiti vladajućoj većini.

